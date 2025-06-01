الأحد 01 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"جبران" يترأس الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية المشاركة في مؤتمر العمل الدولي

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

ترأس محمد جبران وزير العمل، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، مساء اليوم الأحد، بمقر منظمة العمل الدولية بجنيف، الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، التي تبدأ فعالياتها صباح غد الاثنين، بقصر الأمم المتحدة، بمشاركة ممثلون عن  180 دولة حول العالم "أعضاء المنظمة"، من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.

كما يلقي “جبران” كلمة "المجموعة العربية "، في الجلسة العامة، خلال فعاليات "المؤتمر الدولي".

تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية


واتفق المجتمعون في هذا الاجتماع العربي التنسيقي السنوي الذي دعا إليه فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، على بعض الإجراءات التنظيمية التي تخص رئاسة المجموعة العربية في المؤتمر الدولي، وإلقاء كلمة بإسمها في الجلسات العامة، وكذلك تشكيل بعض اللجان الفنية، والتنظيمية، ومنها لجنة التنسيق والصياغة، المنوط بها مراجعة الصيغة النهائية للملاحظات بشأن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية عن أوضاع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة.

ملتقى التضامن مع عمال وشعب فلسطين

 

كما اتفق المشاركون في الاجتماع على عقد ملتقى التضامن مع عمال وشعب فلسطين، ودعم صندوق التشغيل الفلسطيني، وذلك مساء يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، بقصر الأمم المتحدة، وكذلك على دعم القرار المعتمد من مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، بانتقال فلسطين في "المنظمة" من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقبة، والذي يمنح فلسطين المشاركة الكاملة في هياكل منظمة العمل الدولية كافة، ويعطيها الفرصة للانتقال إلى العضوية المشاركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اصحاب الأعمال فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية مجلس ادارة منظمة العمل العربية منظمة العمل الدولية منظمة العمل العربية منظمة العمل العربي وزير العمل منظمة العمل الدولي

مواد متعلقة

وزارة العمل تنشر صورا من توثيق عقود عمل بالخارج للتأكد من صحتها لحماية الشباب

رفض دعوى "مواقيت" لإلحاق العمال ضد وزارة العمل

وزارة العمل: عمال مصريون استلموا عملهم في شركة مقاولات إماراتية (صور)

وزارة العمل تحذر المواطنين من عمليات النصب باسمها فى الداخل أو الخارج

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025

قناة مجانية تنقل مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025

جماهير بيراميدز تملأ مدرجات ملعب 30 يونيو قبل مواجهة صن داونز (فيديو وصور)

ماييلي يسجل الهدف الأول لبيراميدز في مرمى صن داونز (صور)

بث مباشر، مشاهدة مباراة صن داونز وبيراميدز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025

أسطورة نيجيريا كانو يحمل كأس دوري أبطال أفريقيا لملعب الدفاع الجوي (صور)

تكليفات رئاسية مهمة للحكومة

أسعار بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأحد 1 يونيو 2025

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلى اليوم الأحد 1/6/2025

أسعار بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأحد 1 يونيو 2025

تباين سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط في البورصة والشركات اليوم الأحد

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 1 يونيو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بعد تشغيل الأتوبيس الترددي.. النقل تحذر المواطنين من 4 سلوكيات خاطئة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الاشتراك في الأضحية، وكم عدد الأشخاص؟ الأزهر يجيب (فيديو)

تفسير رؤية نزول اللبن من الثدي في المنام وعلاقتها بالحظ الجيد والرزق الوفير

برنامج دين حياة.. رمضان البيه يتحدث عن المعاني الروحية في الشعائر والمناسك (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية