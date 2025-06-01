عين صافية وأرجل سليمة، "بيطرى القاهرة" تكشف مواصفات خروف العيد

حددت مديرية الطب البيطرى بالقاهرة مواصفات اختيار خروف العيد ذو صحة جيدة، كأضحية لعيد الأضحى المبارك.

وأكدت مديرية الطب البيطرى، بمحافظة القاهرة، أنه من خلال النظر للخروف والكشف الظاهرى له يمكن اختياره، وذلك بالنظر إلى الشكل الظاهرى، والرأس.

الشكل الظاهرى لخروف العيد

وبخصوص الشكل الظاهرى للخروف يجب أن يكون سليما، وأن يكون الشعر أو الصوف سليما، وغير متساقط، أو سهل الانتزاع من بعض أجزائه، وذلك لأن نزع الصوف بسهولة يدل على أن الحيوان مصاب بالهزال، أو الطفيليات.



وأكدت على عدم وجود إسهال، بحيث يكون روث الحيوان متماسكا، وعلى هيئة كرات صغيرة، وليس لينا أو يابسا خشنا ويجب لمس الظهر لمعرفة صحة الحيوان، فكلما كانت العظام بارزة دل على أن الحيوان هزيلا، موضحا أن العين لا بد أن تكون صافية وأن تكون خالية من أي احمرار أو التهابات أو أي إفرازات دمعية.

ويجب التأكد من سلامة أرجل الخروف، وعدم وجود أي كسور أو جروح أو أي أمراض جلدية أو عرج واضح، أما الأنف فيجب أن تكون نظيفة ورطبة وخالية من أي إفرازات أو تقرحات، وبالنسبة للفم، أكد أنه يجب ألا تكون به أي تقرحات أو أي أورام أو جروح بالشفاه، أما الأسنان فيجب أن تكون سليمة حسب العمر، وأن تكون لبنية.

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