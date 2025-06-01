مجلس مدينة الأقصر: ملناش علاقة بفضيحة التنقيب عن الآثار أسفل مبنى الثقافة ومحدش عندنا أتحول للتحقيق

قال مصدر مسئول بمجلس مدينة الأقصر: إن مجلس المدينة ليس مسئولا عن أعمال الإشراف والمتابعة على شقتي الثقافة التي تم تأجيرهما منذ 35 عاما.

ولفت المصدر في تصريحات خاصة لـ بوابة «فيتو» إلى أنه في عام 1990 ميلاديا أي قبل 35 عاما، تم تأجير الشقتين بناحية أبو الجود إلى فرع ثقافة الأقصر، ومنذ ذلك التاريخ يخلو مسئولية الإشراف عن مجلس المدينة، ويقع على الإدارة الهندسية لفرع قصر ثقافة الأقصر.



وأكد المصدر لـ «فيتو» أن مجلس مدينة الأقصر ليس له صلة بالواقعة، ولم يتم استدعاء أو تحويل أي موظف به إلى جهات التحقيق، لكن المجلس رصد المخالفة للتنقيب عن الآثار التي كشفها هبوط أرضي على الطريق العام، بسبب الحفائر وعلى الفور تم إخطار المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر بالواقعة.

وفي هذا الصدد علمت «فيتو» من مصادرها الخاصة بأن شركة مقاولات قامت بعرض طلب إهداء مجانًا على قصر ثقافة الأقصر لتنفيذ أعمال صيانة داخل قصر ثقافة الطفل بمنطقة أبو الجود، مقابل دعاية للشركة بأنها من قامت بذلك.

وأضاف المصدر بأنه وافقت الثقافة في الأقصر، وعرضت عليهم عددا من الأماكن ومنها قصر ثقافة الطفل في ابو الجود، وهو عبارة عن شقتين بمساحة 140 مترا دور أرضي في عمارة إسكان اجتماعي، وصمموا علي الموقع بحجة أنه مكان صغير مناسب للميزانية.

وأوضح المصدر أنه أكدت ثقافة الأقصر للشركة أن الموقع تابع للمحافظة ومجلس المدينة حيث أنه مؤجر ولابد من الحصول على الموافقة وحسب تصريحات الثقافة، أنهم حصلوا على موافقة المحافظة ومجلس المدينة، وبدأوا يوم 25 فبراير الماضي فى العمل بالموقع لبدء أعمال الصيانة، فيما قادت الصدفة إلى حدوث هبوط أرضي في الشارع أمام قصر الثقافة مما أدى إلى كشف القصة.



وكان الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، رصد أثناء زيارته وجود حفرة عميقة داخل إحدى غرف شقة تابعة لقصر ثقافة الطفل، يشتبه بأنها نتجت عن أعمال تنقيب غير قانونية عن الآثار، وكشف الوزير عن وجود مخالفة جسيمة تمثلت في قيام الشركة المنفذة لأعمال الترميم بالحفر سرًا لمسافة عدة أمتار، في ظل غياب تام للمسئولين عن الموقع من فرع الثقافة بالأقصر والإقليم الثقافي التابع له.

وقرر وزير الثقافة إحالة كل من رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي السابق، والمدير العام الحالي للإقليم، ومدير فرع ثقافة الأقصر، وعدد من مسؤولي الإدارة الهندسية والمكتب الفني والصيانة، إلى جانب مديري قصر ثقافة الأقصر وقصر ثقافة الطفل، ومسؤول الأمن، إلى التحقيق الفوري، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيال الواقعة.

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