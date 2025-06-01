تطوير قصور الثقافة مقابل دعاية مجانية.. شركة مقاولات تخدع المسئولين بالأقصر للتنقيب عن الآثار.. وهبوط أرضي يفضح المخطط ويفتح ملفات الإهمال والتقصير

علمت بوابة «فيتو» من مصادرها الخاصة بأن العقار الذي شهد واقعة التنقيب عن الآثار تابع لوزارة الإسكان الاجتماعى والتعمير، وهو مأهول بالسكان منذ أعوام مضت بعيدة، وأن شقتي الطابق الأرضي تم إسنادهما إلى محافظة الأقصر، ويقوم مجلس مدينة الأقصر بالإشراف عليها، واستأجرتهما ثقافة الأقصر منه.

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وترجع القصة إلى قيام شركة توريدات من أسوان بتقديم طلب لرفع كفاءة أحد قصور الثقافة في الأقصر بشكل مجاني مقابل دعاية للشركة، فوافقت الثقافة في الأقصر، وعرضت عليهم عدد من الأماكن ومنها قصر ثقافة الطفل في ابو الجود، وهو عبارة عن شقتين بمساحة 140 مترا دور أرضي في عمارة إسكان اجتماعي، وصمموا على الموقع بحجة أنه مكان صغير مناسب للميزانية.

وبدورها أكدت الثقافة للشركة أن الموقع تابع للمحافظة ومجلس المدينة حيث أنه مؤجر ولابد من الحصول على الموافقة وحسب تصريحات الثقافة، أنهم حصلوا على موافقة المحافظة ومجلس المدينة، وبدأوا يوم 25 فبراير الماضي فى العمل بالموقع لبدء أعمال الصيانة.

افتضاح أمر أعمال تنقيب عن الآثار

وبالصدفة حدث هبوط أرضي في الشارع امام قصر الثقافة مما أدى إلى كشف القصة، وحتى هذه اللحظة الثقافة تؤكد أن مجلس المدينة مسؤول، ومجلس المدينة يرد أنه لا توجد موافقات تمت وأن العمل تم بدون موافقات وهو ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة بإشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.

النيابة الإدارية تباشر التحقيق



وعلى صعيد متصل أمر المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل فيما كشفت عنه الزيارة التفقدية للدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، من مخالفاتٍ جسيمةٍ في قصر ثقافة الأَقصر، وقصر ثقافة الطفل بمدينة الأقصر، مُكلفًا النيابة الإدارية في الأقصر - القسم الثاني بسرعة مباشرة التحقيقات، وعرض نتائجها فور انتهاء التصرف.

الكشف عن أعمال تنقيب عن الآثار أسفل مبنى حكومي في الأقصر

كانت وزارة الثقافة أعلنت أن الواقعة اكتُشفت خلال جولة تفقدية أجراها وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو لقصر ثقافة الأقصر وقصر ثقافة الطفل، اللذين يخضعان حاليًا لأعمال تطوير ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة لتحديث البنية التحتية للمؤسسات الثقافية.

وخلال الزيارة، رصد الوزير وجود حفرة عميقة داخل إحدى غرف شقة تابعة لقصر ثقافة الطفل، يشتبه بأنها نتجت عن أعمال تنقيب غير قانونية عن الآثار، وكشف الوزير عن وجود مخالفة جسيمة تمثلت في قيام الشركة المنفذة لأعمال الترميم بالحفر سرًا لمسافة عدة أمتار، في ظل غياب تام للمسئولين عن الموقع من فرع الثقافة بالأقصر والإقليم الثقافي التابع له.

وعلى إثر ذلك، قرر وزير الثقافة إحالة كل من رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي السابق، والمدير العام الحالي للإقليم، ومدير فرع ثقافة الأقصر، وعدد من مسؤولي الإدارة الهندسية والمكتب الفني والصيانة، إلى جانب مديري قصر ثقافة الأقصر وقصر ثقافة الطفل، ومسؤول الأمن، إلى التحقيق الفوري، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتعكف الوزارة حاليًا على تشكيل لجنة فنية وهندسية متخصصة لفحص الموقع وتحديد حجم الأضرار، والتأكد من سلامة المبنى وإنهاء أية ممارسات مخالفة تمس المال العام أو التراث الثقافي.

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