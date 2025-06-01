رئيس المدينة بيحج وسكرتير المجلس يرفض التعليق، آخر تطورات فضيحة التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر

تواصلت «فيتو» مع حاتم جابر، سكرتير مجلس مدينة الأقصر، الذي يقوم بتسيير أعمال المجلس، لكون اللواء علي الشرابي رئيس مجلس الأقصر ذهب لتأدية مناسك الحج، إلا أن سكرتير المجلس قام بالامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات صحفية حول واقعة التنقيب عن الآثار أسفل شقتي الثقافة، بعدما نسبت لافتة معلقة أن أعمال الصيانة والترميم أسندت للشركة بناء على قرار محافظ الأقصر وبمتابعة رئيس المدينة.

وكانت فيتو نشرت صورة اللافتة المعلقة من شركة المقاولات على جدار العقار السكني الذي يضم شقتي الثقافة بالأقصر، ويحمل عبارات تضمنت التالي « قرار محافظ الأقصر وبمتابعة اللواء علي شرابي رئيس المدينة تم تكليف شركة (أ) للمقاولات، رفع كفاءة وعمل ديكورات لقصر ثقافة الطفل بالأقصر على أن يتم الافتتاح في 1 -6-2025».

التنقيب عن الآثار أسفل مبنى حكومي في الأقصر

وكانت «فيتو» علمت من مصادرها الخاصة بأن شركة مقاولات قامت بعرض طلب إهداء مجانًا على قصر ثقافة الأقصر، لتنفيذ أعمال صيانة داخل قصر ثقافة الطفل بمنطقة أبو الجود، مقابل دعاية للشركة بأنها من قامت بذلك.

وأضاف المصدر بأنه وافقت الثقافة في الأقصر، وعرضت عليهم عددا من الأماكن ومنها قصر ثقافة الطفل في أبو الجود، وهو عبارة عن شقتين بمساحة 140 مترا دور أرضي في عمارة إسكان اجتماعي، وصمموا علي الموقع، بحجة أنه مكان صغير مناسب للميزانية.

وأوضح المصدر أنه أكدت ثقافة الأقصر للشركة أن الموقع تابع للمحافظة ومجلس المدينة حيث إنه مؤجر ولابد من الحصول على الموافقة وحسب تصريحات الثقافة، أنهم حصلوا على موافقة المحافظة ومجلس المدينة، وبدأوا يوم 25 فبراير الماضي فى العمل بالموقع لبدء أعمال الصيانة، فيما قادت الصدفة إلى حدوث هبوط أرضي في الشارع أمام قصر الثقافة مما أدى إلى كشف القصة.

أعمال تنقيب غير قانونية عن الآثار

وأعلنت وزارة الثقافة أن الواقعة اكتُشفت خلال جولة تفقدية أجراها وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو لقصر ثقافة الأقصر وقصر ثقافة الطفل، اللذين يخضعان حاليًا لأعمال تطوير ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة لتحديث البنية التحتية للمؤسسات الثقافية.

وخلال الزيارة، رصد الوزير وجود حفرة عميقة داخل إحدى غرف شقة تابعة لقصر ثقافة الطفل، يشتبه بأنها نتجت عن أعمال تنقيب غير قانونية عن الآثار، وكشف الوزير عن وجود مخالفة جسيمة تمثلت في قيام الشركة المنفذة لأعمال الترميم بالحفر سرًا لمسافة عدة أمتار، في ظل غياب تام للمسئولين عن الموقع من فرع الثقافة بالأقصر والإقليم الثقافي التابع له.

وقرر وزير الثقافة إحالة كل من رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي السابق، والمدير العام الحالي للإقليم، ومدير فرع ثقافة الأقصر، وعدد من مسؤولي الإدارة الهندسية والمكتب الفني والصيانة، إلى جانب مديري قصر ثقافة الأقصر وقصر ثقافة الطفل، ومسؤول الأمن، إلى التحقيق الفوري، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيال الواقعة.

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