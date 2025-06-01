نورهان المرشدي تطرح أغنية دلع في الهوا (فيديو)

طرحت المطربة الشابة نورهان المرشدي أغنيتها الجديدة دلع في الهوا وذلك على موقع الفيديوهات يوتيوب

أغنية نورهان المرشدي الجديدة

أغنية نورهان المرشدي الجديدة من كلمات حازم أكس ومن ألحان مصطفى العسال وتوزيع موسيقي إسلام ساسو، تسجيل وميكس وماستر هاني محروس.

وسبق أن تعاونت نورهان المرشدي مع الملحن عزيز الشافعي في أغنية فرصة كمان والتي طرحت في وقت سابق علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب

وقالت نورهان المرشدي في تصريح لها: كان من أحلامي العمل مع المؤلف والملحن عزيز الشافعي فألحانه وأغانيه لها مذاق خاص، وهو ما حدث عندما قدمنا لأول مرة أغنية " طبعك غلاب" وتصدرت التريند وقتها لفترة طويلة في مصر والخليج.

ما شجعنا على تكرار التجربة مرة أخرى، ولذلك كنت سعيدة بالعمل معه على أغنية "فرصة كمان"، والتي اختارها المنتج هاني محروس وذلك وفقا لرؤيته وخطته التي يضعها في اختيار الأغاني التي نقدمها، ونتناقش سويا في الاختيارات إلى أن نستقر على الأغنية".

وكشفت نورهان المرشدي كواليس تسجيل أغنية “ فرصة كمان ” وقالت إن الملحن عزيز الشافعي حضر تسجيل الأغنية بنفسه، وأجرى بعض التغييرات في طريقة غناء بعض الجمل اللحنية، وكنت سعيدة بوجوده في الأستوديو وقت تسجيل الأغنية، وسيكون هناك عمل ثالث سيجمعنا قريبا أيضا"، كما كشفت نورهان المرشدي عن تعاون ثالث يجمعها قريبا مع عزيز الشافعي.

أغنية فرصة كمان

أغنية " فرصة كمان" كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع جلال الحمداوي، مكس وماستر هاني محروس ومن إنتاج هاني محروس.

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