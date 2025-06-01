فضيحة يوم الافتتاح، هبوط أرضي يكشف مخطط شركة التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الأقصر

حصلت بوابة «فيتو» على صورة من اللافتة التي قامت الشركة القائمة بأعمال الصيانة والترميم لشقتي وزارة الثقافة لقصر ثقافة الطفل بمنطقة أبو الجود بالأقصر بتعليقها للإعلان عن المشروع.

وبحسب الصورة المعلقة على جدار العقار السكني المأهول بالسكان، تضمنت التالي: « قرار محافظ الأقصر وبمتابعة اللواء علي شرابي رئيس المدينة تم تكليف شركة (أ) للمقاولات، رفع كفاءة وعمل ديكورات لقصر ثقافة الطفل بالأقصر على أن يتم الافتتاح في 1 -6-2025».

من الافتتاح إلى الافتضاح

وعلى غير المتوقع بأن اليوم الأحد هو أول مطلع شهر يونيو، كان من المقرر افتتاح القصر بحسب الصورة المعلقة على الجدارية، إلا أنه قبل الافتتاح افتضح أمر الشركة بالتنقيب عن الآثار أسفل مبنى حكومي في الأقصر.

وعلمت «فيتو» من مصادرها الخاصة بأن شركة مقاولات قامت بعرض طلب إهداء مجانًا على قصر ثقافة الأقصر لتنفيذ أعمال صيانة داخل قصر ثقافة الطفل بمنطقة أبو الجود، مقابل دعاية للشركة بأنها من قامت بذلك.

واضاف المصدر بأنه وافقت الثقافة في الأقصر، وعرضت عليهم عدد من الأماكن ومنها قصر ثقافة الطفل في ابو الجود، وهو عبارة عن شقتين بمساحة 140 مترا دور أرضي في عمارة إسكان اجتماعي، وصمموا علي الموقع بحجة أنه مكان صغير مناسب للميزانية.

وأوضح المصدر أنه أكدت ثقافة الأقصر للشركة أن الموقع تابع للمحافظة ومجلس المدينة حيث أنه مؤجر ولابد من الحصول على الموافقة وحسب تصريحات الثقافة، أنهم حصلوا على موافقة المحافظة ومجلس المدينة، وبدأوا يوم 25 فبراير الماضي فى العمل بالموقع لبدء أعمال الصيانة.

وبالصدفة حدث هبوط أرضي في الشارع امام قصر الثقافة مما أدى إلى كشف القصة، وحتى هذه اللحظة الثقافة تؤكد أن مجلس المدينة مسؤول، ومجلس المدينة رد على أنه لا توجد موافقات تمت وأن العمل تم بدون موافقات وهو ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة بإشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.

التنقيب عن الآثار بالأقصر

وفي بيان رسمي، أعلنت وزارة الثقافة أن الواقعة اكتُشفت خلال جولة تفقدية أجراها وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو لقصر ثقافة الأقصر وقصر ثقافة الطفل، اللذين يخضعان حاليًا لأعمال تطوير ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة لتحديث البنية التحتية للمؤسسات الثقافية.

وخلال الزيارة، رصد الوزير وجود حفرة عميقة داخل إحدى غرف شقة تابعة لقصر ثقافة الطفل، يشتبه بأنها نتجت عن أعمال تنقيب غير قانونية عن الآثار، وكشف الوزير عن وجود مخالفة جسيمة تمثلت في قيام الشركة المنفذة لأعمال الترميم بالحفر سرًا لمسافة عدة أمتار، في ظل غياب تام للمسئولين عن الموقع من فرع الثقافة بالأقصر والإقليم الثقافي التابع له.

وعلى إثر ذلك، قرر وزير الثقافة إحالة كل من رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي السابق، والمدير العام الحالي للإقليم، ومدير فرع ثقافة الأقصر، وعدد من مسؤولي الإدارة الهندسية والمكتب الفني والصيانة، إلى جانب مديري قصر ثقافة الأقصر وقصر ثقافة الطفل، ومسؤول الأمن، إلى التحقيق الفوري، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتعكف الوزارة حاليًا على تشكيل لجنة فنية وهندسية متخصصة لفحص الموقع وتحديد حجم الأضرار، والتأكد من سلامة المبنى وإنهاء أية ممارسات مخالفة تمس المال العام أو التراث الثقافي.

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