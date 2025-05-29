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قطاع المعاهد الأزهرية يقرر العمل طوال الأسبوع خلال امتحانات الثانوية (مستند)

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، فيتو

 أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن تعديل نظام العمل داخل المعاهد والإدارات التعليمية التابعة له خلال فترة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025 (الدور الأول)، والتي انطلقت اليوم الخميس في كافة محافظات الجمهورية، وتستمر حتى 10 يوليو المقبل.

 

قرار جديد من قطاع المعاهد الأزهرية بشأن امتحانات الثانوية الأزهرية 

 وقال القطاع، في منشور رسمي حمل رقم (4) لسنة 2025، إن هذا القرار يأتي في إطار متطلبات الإشراف والمتابعة لسير الامتحانات، وضمانًا لحُسن سير العمل وانتظامه خلال هذه الفترة المهمة من العام الدراسي.

 

ونص القرار على أن يكون العمل طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام السبت، اعتبارًا من الخميس 30 مايو 2025 وحتى نهاية الامتحانات في 3 يوليو، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي للقرار اعتبارًا من يوم السبت 31 مايو 2025.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأزهر،  أن هذا التعديل يهدف إلى توفير الانضباط الكامل في لجان الامتحانات، وتيسير أعمال المتابعة اليومية لضمان سير الامتحانات دون أي معوقات.

ودعا قطاع المعاهد الأزهرية جميع الإدارات التعليمية والمعاهد إلى الالتزام بتنفيذ التعليمات فورًا، ورفع درجة الاستعداد التام خلال فترة الامتحانات، لضمان خروجها بالشكل اللائق بمؤسسة الأزهر الشريف.

 

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