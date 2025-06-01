قرينة السيسي تشيد بجهود الهلال الأحمر في مواجهة عاصفة الإسكندرية

وجهت قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي، رسالة إلى مؤسسة الهلال الأحمر، وذلك على خلفية مجهوداتها في مواجهة الأجواء العاصفة في محافظة الإسكندرية.

وقال السيدة انتصار السيسي: كل التقدير والامتنان للهلال الأحمر المصري على استجابته الإنسانية السريعة وجهوده العظيمة خلال العاصفة التي شهدتها محافظة الإسكندرية، لقد أثبتم أن الإنسانية لا تعرف حدودًا، وأن العطاء وقت الشدة هو أسمى صور المسؤولية، دوركم المشرف محل فخر واعتزاز لنا جميعًا، كل الدعم لكم، ولكل يد ممدودة بالخير».



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