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حوادث

النيابة الإدارية تشهد فعاليات جائزة بطرس غالي للسلام والتنمية

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية تشهد فعاليات جائزة بطرس غالي

شَهدَ المستشار عبد الراضي صديق  رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم الأحد فعَّاليات الجلسة الافتتاحية لإطلاق "جائزة بطرس بطرس غالي للدبلوماسية والسلام والتنمية" والتي أطلقتها الجمعية المصرية للقانونيين الفرانكوفون برئاسة المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل - رئيس الجمعية ورئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، تكريمًا لمسيرة الدكتور بطرس بطرس غالي - الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، والتي عُقدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور لفيف من قيادات جامعة الدول العربية والسفراء وممثلي المنظمات الدولية والسفارة الفرنسية وكبار الشخصيات العامة.

مسيرة حافلة محليًا وإقليميًا ودوليًا

وأكَّد المستشارعبد الراضي صِدِّيق- رئيس الهيئة، أن الدكتور بطرس بطرس غالي، خاض مسيرة حافلة محليًا وإقليميًا ودوليًا كان فيها رمزًا للسلام والتفاهم بين الأمم، وأفنى عمره من أجل عالم أفضل يسوده العدالة والمحبة والسلام عن إيمانٍ راسخٍ بأن تحقيق السلام يأتي من خلال العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. كما كان له دور بارز في تعزيز حقوق الإنسان والقضايا البيئية خلال الأزمات ونشوب الصراعات المسلحة.

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