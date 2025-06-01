الأحد 01 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جهاز الزمالك الطبي يعلن جاهزية دونجا لمباراة بيراميدز

دونجا
دونجا

قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: إن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها نبيل عماد دونجا لاعب وسط الأبيض أثبتت إصابته بكدمة في الضلوع، وعدم وجود أي كسور أو شرخ في الضلوع.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب سيكون جاهزًا لمباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي.
وكان نبيل عماد دونجا تعرض للإصابة في مباراة فاركو التي أقيمت أمس السبت في الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، وتم استبداله بين شوطي المباراة.

علي جانب آخر، كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وجود نية قوية لدى الإدارة لتعديل عقد المدافع حسام عبد المجيد خلال الفترة المقبلة، تقديرًا لما يقدمه من مستويات مميزة منذ بداية الموسم الحالي.


تألق لافت واستقرار فني

وأكد المصدر أن حسام عبد المجيد يعد من أبرز عناصر الفريق هذا الموسم، حيث حافظ على ثبات مستواه الفني والبدني في معظم المباريات، وكان عنصرًا أساسيًا في الخط الخلفي للزمالك، مما جعله محط إشادة من الجماهير والجهاز الفني.

من أقل عقود الفريق

ورغم أهمية اللاعب داخل التشكيل الأساسي، إلا أن عقده الحالي يُعد من أقل العقود داخل الفريق، وهو ما تراه الإدارة لا يتناسب مع حجم عطائه وتطوره الواضح، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

تقدير معنوي قبل أي مفاوضات

وشدد المصدر على أن تحرك الإدارة لتعديل عقد عبد المجيد ليس فقط لأسباب مادية، بل أيضًا كنوع من التقدير المعنوي للاعب، وتشجيعًا له على مواصلة الأداء بنفس الروح والالتزام.

جلسة منتظرة بعد نهاية الموسم

ومن المنتظر أن تعقد جلسة مع اللاعب ووكيله عقب نهاية الموسم الحالي لمناقشة التفاصيل المالية والبنود الجديدة، في ظل رغبة الطرفين في استمرار العلاقة بشكل إيجابي ومثمر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأول لكرة القدم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي الدكتور محمد اسامة القاهرة الدولي الفحوصات الطبية رئيس الجهاز الطبي محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي

مواد متعلقة

فقرة بدنية للاعبي الزمالك استعدادا لبيراميدز

هذا اللاعب سيعتزل مع الزمالك بعد نهائي الكأس

الأكثر قراءة

سيندم الجميع دون استثناء، رسالة غامضة لتوفيق عكاشة تثير المخاوف

موقف أفشة من الرحيل عن الأهلي

هبوط أرضي يكشف واقعة التنقيب عن الآثار داخل قصر ثقافة الطفل بالأقصر (صور)

اكتشاف خطأ في امتحان الدراسات لطلاب الإعدادية بالشرقية

مصدر بالأهلي يكشف قيمة صفقة استعارة بيكهام

حفيد نوال الدجوي يكشف أسرارا جديدة في مصرع شقيقه، ويشكك في رواية محامي إنجي وماهي

5 أيام إجازة للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد الأضحى

16500 جنيها متوسط سعر طن أرز الشعير عريض الحبة اليوم الأحد بالأسواق

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد 1-6-2025 بالأسواق

16500 جنيها متوسط سعر طن أرز الشعير عريض الحبة اليوم الأحد بالأسواق

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة اليوم الأحد 1-6-2025 بالأسواق

30.3 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد 1-6-2025 في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

سيطرة مصرية على أقوى دوري في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية نزول اللبن من الثدي في المنام وعلاقتها بالحظ الجيد والرزق الوفير

برنامج دين حياة.. رمضان البيه يتحدث عن المعاني الروحية في الشعائر والمناسك (فيديو)

دعاء اليوم السابع من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

المزيد
الجريدة الرسمية