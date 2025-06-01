الأحد 01 يونيو 2025
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اقتصاد

البورصة تربح مليار جنيه بختام تعاملات أولى جلسات يونيو

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تباينت  مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات اليوم الأحد أول جلسات شهر يونيو. وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.293 تريليون جنيه. 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 32500 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 40612 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 14589 نقطة.

و ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 9564 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 13012 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3360 نقطة.

تداولات آخر جلسات شهر مايو 

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات مايو 2025، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.292 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 32696 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 40725 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 14678 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 9506 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 12950 نقطة، فيما هبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3334 نقطة.

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