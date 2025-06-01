الأحد 01 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

وزير الشئون النيابية: إعداد دراسة جديدة لتغيير طريقة المساهمة التكافلية في التأمين الصحي

وزير الشئون النيابية،
وزير الشئون النيابية، فيتو

قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: إن نظام التأمين الصحى يعد حلما عند كل دولة، وتمكنت الدولة المصرية من تحقيقه على مراحل، بدعم من القيادة السياسية، وهو ما يعد تفعيلا لنص الدستور فى المادة 18، والتى تنص على: "لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.… وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم…".

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان، تقريرًا مفصلًا بشأن دراسة الأثر التشريعي المتعلقة بـ"المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018".

المحافظات التجريبية

وأضاف: "بدأنا نشوف آثار ناجحة لهذا البرنامج في بعض المحافظات التجريبية، ولدينا طموح وأمل في استمراره".

وقال فوزي: بالنسبة للدراسة المقدمة، فهى قيمة ونحن معها ونقف جميعا على أرضية مشتركة حولها، وكلنا مع المساهمة التكافلية فيها، ومع طريقة تغيير الحساب، لكن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار لأنه يبحث عن العدالة أيضًا، ونسبة 2.5 في الألف، من صافي الأرباح لجملة الإيرادات، متسائلا،: هل سيتم الخصم من التكاليف، الجميع متفق على طريقة الحساب، والأكثر عدالة هو أن يتم الحساب من صافي الأرباح.
 

الدراسة الإكتوارية

وقال: لا أريد الإخلال بالدراسة الاكتوارية، حتى لا يتم الإخلال بالخدمات المقدمة عبر القانون.

وتابع فوزى: لنتفق منذ البداية أن هذا يحتاج لدراسة أخرى جاري إعدادها، وستتغير النسبة حيث لن تكون بقيمة 2.5 في الألف، طبقًا للقانون الحالي، ليست من التكاليف وقيمة الخصم.

وأكد: نستهدف عدالة حساب المساهمة التكافلية بحيث يكون من صافى الربح. 

استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة

وشهدت الجلسة استعراض النائب محمد على عبد الفضيل، تقرير اللجنة بشأن الدراسة، قائلا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.

جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية

وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
 

تحليل البيانات المتاحة

وقد استندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني. ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الخدمات الصحية نظام التأمين الصحي المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية النائب محمد على عبد الفضيل

مواد متعلقة

مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي

خطط التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية على مائدة الشيوخ.. فتح ملف التصحر والضريبة العقارية.. وقياس الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي على جدول الأعمال.. وإحالة هذه التقارير إلى الحكومة

حصاد النواب في أسبوع.. الموافقة نهائيا على قوانين الانتخابات البرلمانية والعلاوة الدورية الأبرز

الأكثر قراءة

سيندم الجميع دون استثناء، رسالة غامضة لتوفيق عكاشة تثير المخاوف

موقف أفشة من الرحيل عن الأهلي

اكتشاف خطأ في امتحان الدراسات لطلاب الإعدادية بالشرقية

هبوط أرضي يكشف واقعة التنقيب عن الآثار داخل قصر ثقافة الطفل بالأقصر (صور)

مصدر بالأهلي يكشف قيمة صفقة استعارة بيكهام

حفيد نوال الدجوي يكشف أسرارا جديدة في مصرع شقيقه، ويشكك في رواية محامي إنجي وماهي

5 أيام إجازة للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد الأضحى

16500 جنيها متوسط سعر طن أرز الشعير عريض الحبة اليوم الأحد بالأسواق

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد 1-6-2025 بالأسواق

16500 جنيها متوسط سعر طن أرز الشعير عريض الحبة اليوم الأحد بالأسواق

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة اليوم الأحد 1-6-2025 بالأسواق

30.3 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد 1-6-2025 في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

سيطرة مصرية على أقوى دوري في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية نزول اللبن من الثدي في المنام وعلاقتها بالحظ الجيد والرزق الوفير

برنامج دين حياة.. رمضان البيه يتحدث عن المعاني الروحية في الشعائر والمناسك (فيديو)

دعاء اليوم السابع من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

المزيد
الجريدة الرسمية