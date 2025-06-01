وزير الشئون النيابية: إعداد دراسة جديدة لتغيير طريقة المساهمة التكافلية في التأمين الصحي

قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: إن نظام التأمين الصحى يعد حلما عند كل دولة، وتمكنت الدولة المصرية من تحقيقه على مراحل، بدعم من القيادة السياسية، وهو ما يعد تفعيلا لنص الدستور فى المادة 18، والتى تنص على: "لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.… وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم…".

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان، تقريرًا مفصلًا بشأن دراسة الأثر التشريعي المتعلقة بـ"المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018".

المحافظات التجريبية

وأضاف: "بدأنا نشوف آثار ناجحة لهذا البرنامج في بعض المحافظات التجريبية، ولدينا طموح وأمل في استمراره".

وقال فوزي: بالنسبة للدراسة المقدمة، فهى قيمة ونحن معها ونقف جميعا على أرضية مشتركة حولها، وكلنا مع المساهمة التكافلية فيها، ومع طريقة تغيير الحساب، لكن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار لأنه يبحث عن العدالة أيضًا، ونسبة 2.5 في الألف، من صافي الأرباح لجملة الإيرادات، متسائلا،: هل سيتم الخصم من التكاليف، الجميع متفق على طريقة الحساب، والأكثر عدالة هو أن يتم الحساب من صافي الأرباح.



الدراسة الإكتوارية

وقال: لا أريد الإخلال بالدراسة الاكتوارية، حتى لا يتم الإخلال بالخدمات المقدمة عبر القانون.

وتابع فوزى: لنتفق منذ البداية أن هذا يحتاج لدراسة أخرى جاري إعدادها، وستتغير النسبة حيث لن تكون بقيمة 2.5 في الألف، طبقًا للقانون الحالي، ليست من التكاليف وقيمة الخصم.

وأكد: نستهدف عدالة حساب المساهمة التكافلية بحيث يكون من صافى الربح.

استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة

وشهدت الجلسة استعراض النائب محمد على عبد الفضيل، تقرير اللجنة بشأن الدراسة، قائلا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.

جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية

وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.



تحليل البيانات المتاحة

وقد استندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني. ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.

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