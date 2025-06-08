الأحد 08 يونيو 2025
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سياسة

موعد إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

يستعد مجلس النواب، لمناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة ومشروع قانون خطة التنمية للعام المالى الجديد، خلال الجلسات المقبلة.

 

ووفق لائحة الداخلية لمجلس النواب ونصوص الدستور، لابد أن يعتمد مجلس النواب مشروع الموازنة الجديدة قبل رفع دور الانعقاد أو 30 يونيو “ موعد انتهاء العام المالي”.

 

ضوابط فض دور الانعقاد

ونظم الدستور والقانون، ضوابط فض دور الانعقاد، وكذلك مواعيد عودة جلسات النواب، حيث بدأ دور الانعقاد الخامس قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.

دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد

تنص المادة 115 من الدستور على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

 

 دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل

 ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

 

اجتماع المجلس بحكم الدستور قبل الخميس الأول من أكتوبر

ونصت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور. 

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

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