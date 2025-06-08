كيف ألزم القانون مقدمي الخدمة بترشيد استهلاك المياه؟

ركز مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، على ملف ترشيد استهلاك المياه.

ترشيد استهلاك مياه الشرب

وألزم جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، مقدمي الخدمة بعدد من الضوابط التي تهدف إلى ترشيد استهلاك مياه الشرب.

هيكلة شرائح الاستهلاك بما يضمن حث المواطنين على الترشيد

وتنص المادة (64) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على: يلتزم الجهاز بأن يضع السياسات والأهداف العامة لترشيد الاستهلاك ومتابعة متلقي ومقدمي الخدمة في تنفيذ ذلك، كما يجب أن يراعي عند إعداده تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي هيكلة شرائح الاستهلاك بما يضمن حث المواطنين على الترشيد.

التزامات على مقدمي الخدمة بقانون مرفق مياه الشرب

كما تنص المادة (65) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على: يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:

1- اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من المياه النقية بما يحقق سياسات وأهداف الدولة في ترشيد استهلاك المياه.

2- وضع خطة تقليل الفاقد من المياه، واعتمادها من الجهاز على أن تتم المتابعة الدورية للتحقق من مدى الالتزام بها.

3- استخدام طرق القراءة والتحصيل المناسبة، والمتطورة التي تمكنه من تحصيل قيمة المياه المستهلكة من تلقي الخدمة بالقراءات الفعلية، وطبيعة النشاط الفعلي، والتي تستهدف في النهاية ترشيد استهلاك المياه، ودقة المحاسبة بما يحقق صالح متلقي الخدمة.

4- مواكبة حركة التطور التكنولوجي التي تستهدف في النهاية ترشيد استهلاك المياه، وأن تكون المحاسبة على الاستهلاك دقيقة بما يحقق صالح متلقي الخدمة، ومن ذلك تعميم نظام العدادات مسبقة الدفع، أو العدادات الذكية.

5- يقوم مقدم الخدمة بالتوعية وحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه من خلال إدارة الإعلام بهيكله الوظيفي والتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة بما يحقق ذلك.

استخدام أحدث التقنيات اللازمة لترشيد استهلاك المياه

فيما تنص المادة (66) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على: يلتزم متلقي الخدمة باستخدام أحدث التقنيات اللازمة للترشيد بما يحقق الصالح العام للدولة، ويعظم من الاستفادة من المياه خاصة فيما يخص مياه الشرب.

جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يتبع مجلس الوزراء

يشار إلى أن المادة (13) من مشروع القانون تنص على: جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك هيئة عامة خدمية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع له في المحافظات.

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