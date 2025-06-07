السبت 07 يونيو 2025
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سياسة

موعد فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

يستعد مجلس النواب، لفض دور الانعقاد الخامس، وذلك خلال الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن يرفع مجلس النواب دور انعقاده الخامس بعدما ينتهى من إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروع خطة التنمية للعام المالى الجديد، وكذلك الموافقة على تعديلات قانون الإيجار القديم، تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن.

دور الانعقاد الأخير

كما من المقرر أن يبدأ دور الانعقاد السادس والأخير فى أكتوبر المقبل، والذي سيكون دور انعقاد منتقص أى لمدة 3 شهور فقط، حتى موعد نهاية الفصل التشريعي المقرر فى شهر يناير المقبل.

ضوابط فض دور الانعقاد

ونظم الدستور والقانون، ضوابط فض دور الانعقاد، وكذلك مواعيد عودة جلسات النواب، حيث بدأ دور الانعقاد الخامس قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.

دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد

وتنص المادة 115 من الدستور على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

 دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل

 ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

اجتماع المجلس بحكم الدستور قبل الخميس الأول من أكتوبر

ونصت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور. 

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

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