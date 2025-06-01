غرفة عمليات بعثة حج القرعة: منظومة دقيقة تعمل على مدار الساعة لضمان سلامة ضيوف الرحمن

تعمل غرفة عمليات بعثة حج القرعة على مدار الساعة لضمان راحة وسلامة الحجاج المصريين، من لحظة وصولهم إلى الأراضي المقدسة وحتى مغادرتهم، عبر منظومة متكاملة يديرها عدد من الضباط المتخصصين، كل في مجاله، وفق خطة دقيقة تضمن أعلى مستوى من التنظيم والخدمة.

أقسام الغرفة

ضابط العمليات: المسؤول عن متابعة خطة تفويج الحجاج بالتنسيق مع ضباط المطار ومتابعة خط سير أفواج الحجاج لحظه بلحظه من المغادرة حتى الوصول.

ضابط النقل: يتابع أتوبيسات نقل الحجاج بالتنسيق مع الضباط المسئولة عن تفويج الحجاج من المطارات، وترتيب سيارات فى حالات الحجاج التائهين ويقوم بإرسال سيارات وضباط لإعادتهم إلى فنادقهم.

ضابط الحقائب: مسؤول عن متابعة حركة حقائب الحجاج من لحظة وصولهم بالمتابعة مع الضباط المسئوله عن الحقائب بالمطارات، والمتابعة فى حالة فقد أى حقيبة وضمان وصولها لصاحبها سواء فُقدت في مصر أو السعودية.

ضابط الوجبات: يتولى متابعة توزيع الوجبات الجافة على الحجاج منذ لحظة وصولهم لفنادق الإقامة والمياه وعبوات مياه زمزم في كل من مكة والمدينة وعرفات ومنى.

ضابط الحاسب الآلي: يتابع بشكل لحظي قاعدة بيانات الحجاج والتنسيق الإلكتروني الكامل للتمكن من الوصول من البيانات الكاملة لأي حاج اذا اقتضى الأمر.

ضابط المستشفيات: يتعامل مع الحالات المرضية، بالتنسيق مع الخدمات الطبية والجانب السعودي ويتابع نقلها من فنادق الإقامة للمستشفى رفقة طبيب وتوقيع الكشف الطبى عليها حتى عودتها مرة أخرى عقب تلقى العلاج، وإذا استدعت الحالة حجزها، يتم متابعتها حتى خروجها وفي حال وجود حالات محجوزة يوم عرفات، يتم التنسيق مع الجانب السعودي لتصعيدهم إلى عرفات بسيارات إسعاف.

ضابط الاستعلامات: يتلقى جميع استفسارات الحجاج والتواصل معهم عند الحاجة وكذا مع أسر الحجاج في مصر ويقوم بتمكين الحجاج من التواصل مع ذويهم حيث تم تخصيص خطوط لاستقبال مكالمات الحجاج فى المملكه العربية السعودية أو من مصر.

ضابط الفندق: يتولى عملية استقبال الحجاج في الفنادق وتسليم الغرف لهم وفق منظومة حديثة ترتبط بالبار كود الخاص بكل حاج، ومنذ الوصول يكون كل حاج وحقائبه مربوطين بنفس الباركود داخل نظام إلكتروني متكامل، حيث يتم تسليم مفاتيح الغرف للحجاج فور وصولهم إلى الحافلات، بعد مسح الباركود.

توزيع الجمرات على الحجاج لأول مرة

ولأول مرة هذا العام، تم توزيع كيس الجمرات على الحجاج مسبقًا، لتوفير الوقت والجهد، وتقليص فترة التوقف في مزدلفة على أداء صلاتي المغرب والعشاء فقط.

وتمثل غرفة عمليات بعثة حج القرعة نموذجًا في الإدارة الدقيقة والتنسيق الكامل بما يضمن راحة وسلامة الحجاج في كل مراحل الرحلة.

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