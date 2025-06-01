الأحد 01 يونيو 2025
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أخبار مصر

هيئة الدواء تحذر من مضاد حيوي مغشوش للأطفال

هيئة الدواء تحذر
هيئة الدواء تحذر من مستحضر مغشوش الأطفال
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أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورا تحذر فيه من دواء مغشوش E-moxclav 642.9mg/5ml  تشغيلة رقم 2405974 لعدم استخدام الدواء المغشوش 

 مضاد حيوي مغشوش للأطفال 

وتضمن المنشور أن الشركة المنتجة للمستحضر أفادت بوجود عبوات مقلدة من الصنف لذا طالبت بوقف تداول وضبط وتحريز المستحضر المقلد.

وأوصت هيئة الدواء المصرية المواطنين انه في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة. 

وقالت إن التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام وفي حال وجود شكوى يرجى الرجوع للصيدلي للتأكد من العبوة أو الاتصال على الخط الساخن ١٥٣٠١.

 

ويستخدم دواء E-moxclav للأطفال وهو مضاد حيوي في حالات التهابات الجهاز التنفسي والحلق وعلاج التهاب الأذن الوسطى والجيوب الأنفية والجهاز البولي الجرثومي والالتهابات الجلدية وعلاج التهابات الفم واللثة البكتيرية.

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