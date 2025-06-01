الأحد 01 يونيو 2025
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سياسة

من يدير المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد استقالة مشيرة خطاب؟!

السفير محمود كارم،
السفير محمود كارم، فيتو

يتولى السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئاسة المجلس عقب الإعلان عن استقالة السفيرة مشيرة خطاب، من منصبها يوم السبت.

إدارة قومي حقوق الإنسان 

ووفقًا للقانون يسير نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أعمال المجلس، خلال فترة ولايته القانونية، ولحين تشكيل المجلس الجديد.

استقالة مشيرة خطاب 

وأعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تقدم السفيرة مشيرة خطاب باستقالتها من منصب رئيسة المجلس اعتبارًا من تاريخ السبت الموافق 31 مايو 2025، وذلك نظرًا لرغبتها في الترشح للعمل بإحدى المؤسسات الدولية.

وأعربت مشيرة خطاب، في خطاب استقالتها عن خالص شكرها وتقديرها للقيادة السياسية التي صدّقت على ترشيح مجلس النواب لها لتولي رئاسة المجلس في عام 2021.

كما أكدت في خطابها أنها على ثقة تامة بأن تشكيل المجلس الحالي يضم نخبة من الكفاءات والخبرات الحقوقية القادرة على استكمال مسيرة العمل المؤسسي وضمان استمراريته بكفاءة واقتدار.

وقال المجلس: "بناءً على هذه الاستقالة سوف يتم إتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك وفقًا لقانون المجلس، ويتولى السفير محمود كارم (نائب رئيس المجلس) القيام بأعمال رئيس المجلس وفقًا للقانون وقيادة المجلس خلال الفترة المتبقية من مدته ولايته الحالية".

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السفير محمود كارم استقالة مشيرة خطاب من المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب

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