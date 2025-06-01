مشيرة خطاب تتقدم باستقالتها من رئاسة القومي لحقوق الإنسان

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تقدم السفيرة مشيرة خطاب باستقالتها من منصب رئيسة المجلس اعتبارًا من تاريخ (السبت الموافق 31 مايو 2025)، وذلك نظرًا لرغبتها في الترشح للعمل بإحدى المؤسسات الدولية.

وأعربت مشيرة خطاب، في خطاب استقالتها عن خالص شكرها وتقديرها للقيادة السياسية التي صدّقت على ترشيح مجلس النواب لها لتولي رئاسة المجلس في عام 2021.

كما أكدت في خطابها أنها على ثقة تامة بأن تشكيل المجلس الحالي يضم نخبة من الكفاءات والخبرات الحقوقية القادرة على استكمال مسيرة العمل المؤسسي وضمان استمراريته بكفاءة واقتدار.

وقال المجلس:" بناءً على هذه الاستقالة سوف يتم إتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك وفقًا لقانون المجلس، ويتولي السفير محمود كارم (نائب رئيس المجلس) القيام بأعمال رئيس المجلس وفقًا للقانون وقيادة المجلس خلال الفترة المتبقية من مدته ولايته الحالية".

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