الأحد 01 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية وموفدو قطاع المعاهد يتفقدون امتحانات الثانوية

رئيس منطقة الإسكندرية
رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد الامتحانات

 تفقد الدكتور عبدالعزيز أبوخزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأحد، أعمال اليوم الثالث من امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية – القسم العلمي، بلجنتي معهد بنين المدينة المنورة، ومعهد فتيات مكة المكرمة بإدارة العامرية، وذلك برفقة الدكتور إيهاب البيلي، موفد قطاع المعاهد الأزهرية.

وكيل تعليم الدقهلية يترأس غرفة عمليات امتحانات الدبلومات (صور)

الضرائب: إزالة أي معوقات تواجه المصانع والشركات لضمان الاستفادة من التسهيلات الضريبية

 

وياتى ذلك في إطار متابعة الأزهر الشريف الدقيقة لسير العملية الامتحانية.

وخلال الزيارة، أدى الطلاب امتحان مادة الرياضيات البحتة في أجواء هادئة ومنظمة، وسط التزام تام بالتعليمات الامتحانية. واطمأن الوفد على حسن سير الامتحانات وتوافر كافة سبل الراحة للطلاب.

وفي سياق متصل، تابعت الدكتورة سعدية الشربيني، موفدة قطاع المعاهد، لجنة معهد فتيات سيدي بشر بميامي، التي تضم طالبات معهدي سيدي بشر وفتيات السيوف.

وأثنت على مستوى الانضباط والالتزام الملحوظ داخل اللجان، مؤكدة على وعي الطالبات وحرصهن على تطبيق التوجيهات بدقة.

كما واصلت غرفة عمليات امتحانات المنطقة متابعة سير الامتحانات بشكل دوري، لضمان الانضباط وتذليل أي عقبات قد تطرأ أثناء سير اللجان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأزهر الشريف الدكتور إيهاب البيلي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية الثانوية الأزهرية الدكتور عبدالعزيز

مواد متعلقة

وكيل تعليم الدقهلية يترأس غرفة عمليات امتحانات الدبلومات (صور)

الضرائب: إزالة أي معوقات تواجه المصانع والشركات لضمان الاستفادة من التسهيلات الضريبية

وقت إضافي أم ركلات ترجيح، ماذا يحدث في حالة تعادل بيراميدز وصن داونز؟

الأكثر قراءة

موقف أفشة من الرحيل عن الأهلي

حريق هائل جراء انفجار تانك بنزين بمحطة وقود في العاشر من رمضان (صور)

مصدر بالأهلي يكشف قيمة صفقة استعارة بيكهام

سيندم الجميع دون استثناء، رسالة غامضة لتوفيق عكاشة

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 1-6-2025 في الأسواق

حفيد نوال الدجوي يكشف أسرارا جديدة في مصرع شقيقه، ويشكك في رواية محامي إنجي وماهي

لاعب جديد يرحل عن الأهلي، تعرف على التفاصيل

تعليم القاهرة: إحالة رئيس لجنة بالشهادة الإعدادية ومراقب وأمن لجنة للشئون القانونية تمهيدا للإحالة للنيابة العامة

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 1-6-2025 في الأسواق

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 1-6-2025 ببداية التعاملات

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 - 6 - 2025

المزيد

انفوجراف

سيطرة مصرية على أقوى دوري في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء اليوم السابع من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

في ذكرى وفاته، أبرز المحطات في حياة الشيخ محمد النادي ونوادر تلاوته (فيديو)

دعاء اليوم السادس من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

المزيد
الجريدة الرسمية