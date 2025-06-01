رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية وموفدو قطاع المعاهد يتفقدون امتحانات الثانوية

تفقد الدكتور عبدالعزيز أبوخزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأحد، أعمال اليوم الثالث من امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية – القسم العلمي، بلجنتي معهد بنين المدينة المنورة، ومعهد فتيات مكة المكرمة بإدارة العامرية، وذلك برفقة الدكتور إيهاب البيلي، موفد قطاع المعاهد الأزهرية.

وياتى ذلك في إطار متابعة الأزهر الشريف الدقيقة لسير العملية الامتحانية.

وخلال الزيارة، أدى الطلاب امتحان مادة الرياضيات البحتة في أجواء هادئة ومنظمة، وسط التزام تام بالتعليمات الامتحانية. واطمأن الوفد على حسن سير الامتحانات وتوافر كافة سبل الراحة للطلاب.

وفي سياق متصل، تابعت الدكتورة سعدية الشربيني، موفدة قطاع المعاهد، لجنة معهد فتيات سيدي بشر بميامي، التي تضم طالبات معهدي سيدي بشر وفتيات السيوف.

وأثنت على مستوى الانضباط والالتزام الملحوظ داخل اللجان، مؤكدة على وعي الطالبات وحرصهن على تطبيق التوجيهات بدقة.

كما واصلت غرفة عمليات امتحانات المنطقة متابعة سير الامتحانات بشكل دوري، لضمان الانضباط وتذليل أي عقبات قد تطرأ أثناء سير اللجان.

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