الأحد 01 يونيو 2025
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رياضة

هذا اللاعب سيعتزل مع الزمالك بعد نهائي الكأس

نادي الزمالك
نادي الزمالك

كشف مصدر مقرب من محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، أن اللاعب استقر بنسبة كبيرة على إعلان اعتزاله كرة القدم عقب مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر، المقرر لها يوم الخميس المقبل.

مباراة وداعية أمام بيراميدز

ووفقًا للمصدر، فإن عبد الشافي يعتبر مباراة نهائي الكأس بمثابة اللقاء الوداعي له داخل المستطيل الأخضر، خاصة أنها قد تكون آخر فرصة له لرفع لقب بقميص الزمالك، النادي الذي بدأ وتوَّج مسيرته من خلاله.

قرار نابع من قناعة شخصية

وأشار المصدر إلى أن قرار الاعتزال جاء بناءً على قناعة شخصية من اللاعب، الذي يشعر أن الوقت قد حان لإنهاء مسيرته في الملاعب وهو في صورة مشرفة، خاصة بعد سلسلة من الإصابات التي حدّت من ظهوره المنتظم خلال المواسم الأخيرة.

تكريم مرتقب من النادي

ومن المتوقع أن يُنظَّم تكريم خاص لعبد الشافي من قبل إدارة الزمالك بعد لقاء بيراميدز، تقديرًا لتاريخه الكبير مع النادي، ودوره القيادي داخل غرفة الملابس، واحترامه والتزامه طوال مسيرته الكروية.

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