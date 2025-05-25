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اقتصاد

رئيس مصلحة الجمارك: سنحقق الحلم بتخفيض زمن الإفراج إلى يومين فقط بنهاية 2025

أحمد أموي رئيس مصلحة
أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، فيتو

أجرى أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أولى جولاته الميدانية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، واطمأن على حسن سير العمل، وأدار حوارًا وديًا مع رجال الجمارك، قال خلاله: «معًا سنحقق مستهدفاتنا، وينخفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية ٢٠٢٥، على نحو يسهم فى تقليص تكاليف الإنتاج».

ضرورة المتابعة المستمرة للمنظومة الجمركية

تأتى هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية، بضرورة المتابعة المستمرة للمنظومة الجمركية، استهدافًا للتطوير المنشود الذى بدأ بحزمة التسهيلات الجمركية فى إطار المسار الذي ينتهجه الوزير لخلق شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال.

أضاف أموى أن هذا الهدف الطموح يتطلب تضافر الجهود، وتسريع وتيرة العمل الميداني، واستكمال ميكنة الإجراءات الجمركية، وتكامل قواعد البيانات بين الجهات المعنية.

قال رئيس مصلحة الجمارك: إننا مصرون على أن نكون «جزءًا من الحل» فى مسار تحفيز الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال جاذبة، ونعمل بكل جهد على تحسين الأداء الجمركي لتبسيط الإجراءات وتيسير حركة التجارة.

أوضح أنه حرص خلال الجولة على متابعة سير العمل فى محطة «تحيا مصر» بميناء الإسكندرية، ومركز الخدمات اللوجستية بميناء الدخيلة، ومبنى الفحص المشترك، وموقع إيداع البضائع الخطرة، مشيدًا بمعدلات الإنجاز الملحوظة.

أشار إلى أن العمل الجمركي بدأ يشهد مرحلة تطوير بخطط تنفيذية واضحة، وتفاعل ميداني، بما يضمن تقديم خدمات جمركية أكثر كفاءة واحترافية، تسهم فى دعم سلاسل الإمداد، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحقيق مستهدفات الدولة فى النمو والتنمية.
 

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