الأحد 01 يونيو 2025
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رياضة

فقرة بدنية للاعبي الزمالك استعدادا لبيراميدز

لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية خاصة للاعبين البدلاء والمستبعدين من لقاء فاركو الأخيرة في مسابقة الدوري، خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بيراميدز المقبلة في نهائي كأس مصر.

وأدى اللاعبون هذه الفقرة تحت إشراف محمد الشافعي مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات تأهيلية وبدنية بجانب فقرة خفيفة بالكرة.

وبعد ذلك خاض اللاعبون فقرة خططية وفنية، تم خلالها تطبيق بعض الجمل الفنية قبل خوض تقسيمة فنية.  

وشارك المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق بصورة طبيعية في الفقرتين البدنية والخططية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء  بيراميدز في نهائي كأس مصر، المقرر له مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

علي جانب آخر، كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وجود نية قوية لدى الإدارة لتعديل عقد المدافع حسام عبد المجيد خلال الفترة المقبلة، تقديرًا لما يقدمه من مستويات مميزة منذ بداية الموسم الحالي.


تألق لافت واستقرار فني

وأكد المصدر أن حسام عبد المجيد يعد من أبرز عناصر الفريق هذا الموسم، حيث حافظ على ثبات مستواه الفني والبدني في معظم المباريات، وكان عنصرًا أساسيًا في الخط الخلفي للزمالك، مما جعله محط إشادة من الجماهير والجهاز الفني.

من أقل عقود الفريق

ورغم أهمية اللاعب داخل التشكيل الأساسي، إلا أن عقده الحالي يُعد من أقل العقود داخل الفريق، وهو ما تراه الإدارة لا يتناسب مع حجم عطائه وتطوره الواضح، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

تقدير معنوي قبل أي مفاوضات

وشدد المصدر على أن تحرك الإدارة لتعديل عقد عبد المجيد ليس فقط لأسباب مادية، بل أيضًا كنوع من التقدير المعنوي للاعب، وتشجيعًا له على مواصلة الأداء بنفس الروح والالتزام.

جلسة منتظرة بعد نهاية الموسم

ومن المنتظر أن تعقد جلسة مع اللاعب ووكيله عقب نهاية الموسم الحالي لمناقشة التفاصيل المالية والبنود الجديدة، في ظل رغبة الطرفين في استمرار العلاقة بشكل إيجابي ومثمر.

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