الأحد 01 يونيو 2025
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رياضة

تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك

أيمن الرمادي
أيمن الرمادي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة فاركو بالأمس في مسابقة الدوري، تدريبات استشفائية وتأهيلية خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بيراميدز المقبلة في نهائي كأس مصر.

وفضل الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي اكتفاء هذه المجموعة بخوض تدريبات استشفائية خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل مباراة نهائي كأس مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء  بيراميدز في نهائي كأس مصر، المقرر له مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

على جانب آخر، كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وجود نية قوية لدى الإدارة لتعديل عقد المدافع حسام عبد المجيد خلال الفترة المقبلة، تقديرًا لما يقدمه من مستويات مميزة منذ بداية الموسم الحالي.


تألق لافت واستقرار فني

وأكد المصدر أن حسام عبد المجيد يعد من أبرز عناصر الفريق هذا الموسم، حيث حافظ على ثبات مستواه الفني والبدني في معظم المباريات، وكان عنصرًا أساسيًا في الخط الخلفي للزمالك، مما جعله محط إشادة من الجماهير والجهاز الفني.

من أقل عقود الفريق

ورغم أهمية اللاعب داخل التشكيل الأساسي، إلا أن عقده الحالي يُعد من أقل العقود داخل الفريق، وهو ما تراه الإدارة لا يتناسب مع حجم عطائه وتطوره الواضح، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

تقدير معنوي قبل أي مفاوضات

وشدد المصدر على أن تحرك الإدارة لتعديل عقد عبد المجيد ليس فقط لأسباب مادية، بل أيضًا كنوع من التقدير المعنوي للاعب، وتشجيعًا له على مواصلة الأداء بنفس الروح والالتزام.

جلسة منتظرة بعد نهاية الموسم

ومن المنتظر أن تعقد جلسة مع اللاعب ووكيله عقب نهاية الموسم الحالي لمناقشة التفاصيل المالية والبنود الجديدة، في ظل رغبة الطرفين في استمرار العلاقة بشكل إيجابي ومثمر.

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