الأحد 01 يونيو 2025
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رياضة

اتجاه في الزمالك لإعارة هذا اللاعب

فريق الزمالك
فريق الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة الكرة تدرس إعارة المدافع الشاب أحمد مجدي خلال الموسم المقبل، من أجل منحه فرصة المشاركة بشكل أكبر واكتساب خبرات تساعده في التطور.

قرار فني بالتنسيق مع الجهاز

وأوضح المصدر أن القرار يأتي بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول، الذي يرى أن اللاعب يمتلك إمكانيات واعدة، لكنه يحتاج للظهور بشكل منتظم في المباريات الرسمية، وهو ما يصعب تحقيقه حاليًا في ظل المنافسة القوية داخل الخط الخلفي للزمالك.

عروض من أندية الدوري

وأشار المصدر إلى أن هناك اهتمامًا من عدد من أندية الدوري الممتاز بضم أحمد مجدي على سبيل الإعارة، مؤكدًا أن الزمالك سيفاضل بين العروض لاختيار الفريق الأنسب من حيث أسلوب اللعب والضمانات الفنية للمشاركة.

هدف الإعارة: التطوير والعودة أقوى

وأكد المصدر أن الهدف من الإعارة ليس التخلي عن اللاعب، بل منحه فرصة للتطور والعودة مستقبلًا إلى الفريق الأول بشكل أقوى، مشيرًا إلى أن النادي يضع ملف تطوير اللاعبين الشباب على رأس أولوياته في المرحلة المقبلة.

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