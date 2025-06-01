مدير تعليم الإسكندرية يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

قام الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم الأحد بمتابعة سير الامتحانات بعدد من مدارس المحافظة في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2024 للشهادة الإعدادية (بنظام البوكليت )، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات.

امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الاسكندرية

في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، والمتابعة الميدانية لسير العملية الامتحانية.

وبدأ جولته التفقدية بمتابعة لجنة مدرسة قايتباي الإعدادية بنون بإدارة الجمرك التعليمية وبحضور روحية أبو غالي مدير عام الإدارة.

حيث يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي مادة العلوم فى اللجنة الأولى ومادة الجبر فى اللجنة الثانية .

وأكد مدير المديرية على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المدارس، مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم اليومية، لضمان سلامة الطلاب والعاملين وتوفير أجواء صحية وآمنة لأداء الامتحانات.

وتابع جولته بزيارة لجنة مدرسة الأنفوشي الإعدادية بنات ولجنة مدرسة السواحل الرياضية الإعدادية وقد شدد الدكتور عربي أبوزيد على توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان.

كما شدّد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين وتفعيل العصا الإليكترونية بكل لجنة، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس في نطاق كل إدارة.

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