هذا اللاعب على رأس أولوية الزمالك لتعديل عقده

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وجود نية قوية لدى الإدارة لتعديل عقد المدافع حسام عبد المجيد خلال الفترة المقبلة، تقديرًا لما يقدمه من مستويات مميزة منذ بداية الموسم الحالي.

تألق لافت واستقرار فني

وأكد المصدر أن حسام عبد المجيد يعد من أبرز عناصر الفريق هذا الموسم، حيث حافظ على ثبات مستواه الفني والبدني في معظم المباريات، وكان عنصرًا أساسيًا في الخط.

الخلفي للزمالك، مما جعله محط إشادة من الجماهير والجهاز الفني.

من أقل عقود الفريق

ورغم أهمية اللاعب داخل التشكيل الأساسي، إلا أن عقده الحالي يُعد من أقل العقود داخل الفريق، وهو ما تراه الإدارة لا يتناسب مع حجم عطائه وتطوره الواضح، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

تقدير معنوي قبل أي مفاوضات

وشدد المصدر على أن تحرك الإدارة لتعديل عقد عبد المجيد ليس فقط لأسباب مادية، بل أيضًا كنوع من التقدير المعنوي للاعب، وتشجيعًا له على مواصلة الأداء بنفس الروح والالتزام.

جلسة منتظرة بعد نهاية الموسم

ومن المنتظر أن تعقد جلسة مع اللاعب ووكيله عقب نهاية الموسم الحالي لمناقشة التفاصيل المالية والبنود الجديدة، في ظل رغبة الطرفين في استمرار العلاقة بشكل إيجابي ومثمر.

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