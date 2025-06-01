الجبهة الوطنية: اختيار مرشحي الحزب فى الانتخابات البرلمانية بمعايير واضحة ومعلنة

عقد د. عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية، اجتماعا مع قيادات الحزب لبحث البرنامج الانتخابي الذي سيخوض به الحزب انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، عبر الأمانات النوعية ومناقشة استعدادات تشكيلات المحافظات للأنشطة الحزبية والانتخابية خلال الفترة المقبلة.

شارك في الاجتماع كل من: السيد القصير الأمين العام ود.علي عبد العال، واللواء محمود شعراوي، ومحمد أبو العينين، وضياء رشوان نواب رئيس الحزب، وأحمد رسلان أمين التنظيم، والمستشار علاء فؤاد أمين الأمانة الفنية، ود. محمود مسلم أمين الإعلام، واللواء محمد عصام نائب الأمين العام.

برامج تعكس الاحتياجات الجغرافية

وشدد الجزار على ضرورة أن يتضمن برنامج الحزب أهدافا كبرى تعبر عن طموحات الشعب المصري وبرامج تعكس الاحتياجات الجغرافية المختلفة، مشيرا إلى أن الحزب سيقدم برنامجا معاصرا يهدف للحصول على ثقة المواطن المصري في ظل ظروف وتحديات إقليمية صعبة ومتغيرة.

وكلف قيادات الحزب بضرورة العمل على رفع الوعي المجتمعي والتواجد بين الناس والتعبير عنهم بقيم ومبادئ حزب الجبهة.

وأكد السيد القصير الأمين العام على أهمية أن يتضمن البرنامج الانتخابى مطالبة أمناء المحافظات ببحث القضايا والموضوعات ذات الاهتمام بالمحافظة، حتى يكون البرنامج معبرا عن رغبات وطموحات المواطنين فى المحافظات المختلفة، والتى من الطبيعى أنها تختلف من محافظة إلى أخرى.

كما أعلن أن الحزب بصدد تنظيم عدد من الفاعليات فى الفترة القريبة القادمة فى مناطق ومحافظات مختلفة.

وأضاف القصير أنه سيتم اختيار مرشحي الحزب من خلال معايير واضحة ومعلنة تعبر عن مبادئ الحزب وقيمه وترسخ صورته الذهنية عند المواطن.

وطالب اللواء محمود شعراوي بضرورة الاهتمام بقضية الوعي وانعكاساتها على الأجيال الجديدة، مشيرا إلى أن الأمانات النوعية بذلت جهدا كبيرا في إعداد البرنامج الانتخابي للحزب.

وأكد محمد أبو العنيين أهمية إنشاء مناطق صناعية متخصصة لتشغيل الشباب وطرح مبادرات تسويق جديدة، والاستفادة من الظهير الصحراوي بالمحافظات وتفعيل التواصل بين الحكومة والحزب.

البرنامج الانتخابي سيتضمن مشروعات وأهداف محددة

وقال ضياء رشوان: إن البرنامج الانتخابي سيتضمن مشروعات وأهدافا محددة يستطيع المواطن تقييمها لأن المسؤولية تحتم خوض الانتخابات ببرنامج مفصل يحمل طموحات وحلول لتحديات الناس.

وأكد أحمد رسلان على قدرة تشكيلات الحزب فى احتواء كل الكوادر، سواء فى الأمانات النوعية أو المحافظات والمراكز، مشيرا إلى أنه سيعقد عدة اجتماعات تنظيمية بالمحافظات الفترة المقبلة لمتابعة سير العمل الحزبى.

وأشار المستشار علاء فؤاد إلى أن الأمانة الفنية ستساهم في إعداد البرنامج الانتخابي من خلال قطاعاتها المختلفة، موضحا أن الانتخابات المقبلة تحدٍّ أمام كوادر وقيادات الحزب لإثبات أحقيتهم بتمثيل المصريين في البرلمان.



كافة القضايا الجماهيرية

وقال د. محمود مسلم إن الحزب اشتبك مع كافة القضايا الجماهيرية، مثل قانون الإيجارات وغيرها بطرح حلول، وهناك إقبال على عضوية الحزب يجب استثمارها في الانتخابات المقبلة، من خلال مؤتمرات مثلما حدث في الشرقية وغيرها من المحافظات.

وأوضح اللواء محمد عصام ضرورة الإهتمام بتعظيم المساهمة الاجتماعية في حل مشاكل البلد، وكذلك إصلاح مناخ الأعمال وتنقية التشريعات بشكل يساهم في خلق مناخ مشجع للاستثمار والصناعة والتصدير، من أجل حل المشكلات الاقتصادية بشكل جذري وفعال.

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