حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة الإعلام المركزية برئاسة محمود مسلم

أعلن حزب الجبهة الوطنية عن تشكيل أمانة الإعلام المركزية، برئاسة الكاتب الصحفى د. محمود مسلم أمينًا للأمانة، وذلك في إطار سعيه لتطوير منظومته الإعلامية وتعزيز التواصل مع الرأي العام.

الكفاءات الإعلامية والشخصيات العامة

وضم التشكيل الجديد عددًا من الكفاءات الإعلامية والشخصيات العامة، حيث تم تعيين:

٠ عماد الدين حسين

٠ د. محمد شومان

٠ أحمد عبدالصمد

كمساعدين لأمين الأمانة.

كما شمل التشكيل عددًا من الشخصيات البارزة كأعضاء في الأمانة المركزية، وهم:

• إبراهيم عبدالجواد

• د. عمر علم الدين

• سهام صالح

٠ د. طلال صدقي

• تامر نصر

٠أحمد عامر

• عمر حسانين

• د. فولي أبو السعود

• ياسمين سيف

٠ دينا شرف

• د. داليا المتبولي

• محمد المسلمي

• داليا الخطيب

٠ عبدالحميد أبو قاوي

• محمد نشأت

• غادة عبدالسلام

• داليا الشامي

• محمد الصايم

٠ داليا أيمن عبد المنعم

ويأتي هذا التشكيل ضمن خطة الحزب للارتقاء بالأداء الإعلامي والتفاعل مع القضايا الوطنية، بما يواكب تطورات المشهد السياسي والإعلامي، ويخدم أهداف الحزب في بناء وعي مجتمعي حقيقي.

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