الأحد 01 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضحية هتك العرض على يد عاطل في المطرية: ضربني على وشي لما صرخت

هتك عرض طفل، فيتو
هتك عرض طفل، فيتو

أجرت نيابة المطرية مواجهة قانونية بين عاطل متهم بهتك عرض طفل من ذوي الهمم بدائرة القسم والمجني عليه. 

وتعرف المجني عليه على المتهم وشرح ماذا فعل به مشيرا إلى أنه ضربه بالصفع على وجهه عندما صرخ.

وقالت والدة المجني عليه: إن المتهم استغل إعاقة نجلها ثم استدرجه إلى مكان بعيد عن أهله لارتكاب جريمته.

وأضافت أنها اكتشفت الواقعة عندما رجع إليها ابنها ولاحظت أنه كان لا يلعب مع الأطفال في الشارع وعندما سألته أخبرها أن “المتهم اخذه إلى عقار بعيد عن المنطقة وأعطاه شوكولاتة ثم فعل معه أشياء غريبة”.

وكانت مباحث  قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من أهل طفل من ذوي الهمم يتهمون فيه شابا باختطاف نجلهم والاعتداء عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وأضاف أنه استدرج المجني عليه ثم أقدم على تعريته وملامسة أجزاء حساسة من جسده كرها عنه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة المطرية قسم شرطة المطرية مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

مواد متعلقة

بعد تأييد سجنه 15 عامًا.. التفاصيل الكاملة لواقعة طبيب التجمع المتهم باغتصاب بناته.. المتهم هتك عرضهن أكثر من مرة.. استخدم وسائل تهديد وإكراه.. وفيديوهات توثق جريمته

تجديد حبس شاب بتهمة هتك عرض طفل من ذوي الهمم بالمطرية

الأكثر قراءة

حفيد نوال الدجوي يكشف أسرارا جديدة في مصرع شقيقه، ويشكك في رواية محامي إنجي وماهي

تعليم القاهرة: إحالة رئيس لجنة بالشهادة الإعدادية ومراقب وأمن لجنة للشئون القانونية تمهيدا للإحالة للنيابة العامة

آخر تطورات أزمة البنزين المغشوش ومحاسبة المتسببين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

لاعب جديد يرحل عن الأهلي، تعرف على التفاصيل

الشحات يجهز عرضا رسميا للرحيل عن الأهلي

مشيرة خطاب تتقدم باستقالتها من رئاسة القومي لحقوق الإنسان

في أول أيام تشغيله، إقبال كبير من المواطنين على استخدام الأتوبيس الترددي (صور)

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 1-6-2025 ببداية التعاملات

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 - 6 - 2025

أسعار الذهب فى مصر بختام التعاملات اليوم السبت 31 - 5 - 2025

المزيد

انفوجراف

سيطرة مصرية على أقوى دوري في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء اليوم السادس من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

موعد أيام التشريق 2025 وفضائلها وحكم صيامها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 1 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية