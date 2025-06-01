ضحية هتك العرض على يد عاطل في المطرية: ضربني على وشي لما صرخت

أجرت نيابة المطرية مواجهة قانونية بين عاطل متهم بهتك عرض طفل من ذوي الهمم بدائرة القسم والمجني عليه.

وتعرف المجني عليه على المتهم وشرح ماذا فعل به مشيرا إلى أنه ضربه بالصفع على وجهه عندما صرخ.

وقالت والدة المجني عليه: إن المتهم استغل إعاقة نجلها ثم استدرجه إلى مكان بعيد عن أهله لارتكاب جريمته.

وأضافت أنها اكتشفت الواقعة عندما رجع إليها ابنها ولاحظت أنه كان لا يلعب مع الأطفال في الشارع وعندما سألته أخبرها أن “المتهم اخذه إلى عقار بعيد عن المنطقة وأعطاه شوكولاتة ثم فعل معه أشياء غريبة”.

وكانت مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من أهل طفل من ذوي الهمم يتهمون فيه شابا باختطاف نجلهم والاعتداء عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وأضاف أنه استدرج المجني عليه ثم أقدم على تعريته وملامسة أجزاء حساسة من جسده كرها عنه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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