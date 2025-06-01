الأحد 01 يونيو 2025
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محافظات

القبض على شاب متهم بقتل شخص وإصابة شقيقيه في قنا

حبس
حبس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على شاب متهم في قتل آخر وإصابة شقيقيه بطلقات نارية بقرية نجع عمران، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وتبين بعد الفحص أن مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات للجيرة من فترة وتجددت مرة أخرى يوم الواقعة التي قُتل فيها شاب يُدعى ع.ع، وإصابة شقيقيه ع.ق، بطلقات نارية وأن المتهم جارهم شاب يبلغ من العمر 25 عامًا تم القبض عليه وجاري التحقيق.

تفاصيل الواقعة في قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين إثر مشاجرة بين طرفين، بقرية نجع عمران التابعة لمركز نجع حمادي.

وأسفرت المشاجرة عن مصرع شاب وإصابة شقيقيه بطلق ناري على يد جارهم بسبب خلافات الجيرة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا مديرية أمن قنا مركز نجع حمادي

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