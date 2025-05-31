السبت 31 مايو 2025
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القبض على عاطل بحيازته مخدرات فى الأقصر

الأمن
الأمن

 نجحت مباحث مديرية أمن الأقصر في إلقاء القبض على تاجر مخدرات، كان يقوم بترويج بضاعته بناحية العديسات بالطود بدائرة مركز شرطة الأقصر «البياضية».

سقوط تاجر مخدرات بالأقصر 

 تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن،  يفيد بضبط «م.ن» عاطل، 45 عاما، مقيم الشغب بإسنا، له معلومات جنائية سابقة مخدرات.


عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات نجح ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الأقصر «البياضية»، في إلقاء القبض على تاجر المخدرات وبحوزته كميات كبيرة من جوهر الحشيش وكميات كبيرة من أقراص التامول، و2 سلاح أبيض «سكينة وكتر» ومبلغ مالى، موتوسيكل.


وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بها، والأسلحة البيضاء بهدفي الدفاع عن النفس وتقطيع الأحراز من المخدرات، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والموتوسيكل وسيلة التنقل لمواصلة نشاطه غير المشروع.


جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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