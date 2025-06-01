الأحد 01 يونيو 2025
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اقتصاد

بالتعاون مع الجايكا، "تنمية المشروعات" يبدأ المرحلة الثانية لتطوير المشروعات الصغيرة بالمنيا والإسكندرية

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع المؤسسات الدولية التنموية، وذلك لتبادل الخبرات وتنفيذ البرامج المشتركة في مجال دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، وخاصة المشروعات الصناعية والإنتاجية، والعمل سويا مع تلك المؤسسات للمساهمة في زيادة قدرة وتنافسية المشروعات المصرية، ومن ثم تمكين الصناعات المحلية من جهة وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب من جهة أخرى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.

 

جاءت تصريحات رحمي خلال الاجتماع مع أحد ممثلي فريق الخبراء التابع لهيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) ماسامي ياماموري، وبحضور فريق عمل الجهاز برئاسة الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي للجهاز.

 ويأتي هذا في إطار بدء المرحلة الثانية من برنامج التعاون الفني المشترك الذي ينفذه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع الجايكا، وذلك لتطوير عدد من المشروعات الصناعية في محافظتي المنيا والإسكندرية، ضمن أنشطة مشروع "تحسين تنافسية المشروعات من خلال خدمات تطوير الأعمال".

بدء المرحلة الثانية من المشروع المنفذ بالتعاون مع الجايكا

وأكد رحمي أن بدء المرحلة الثانية من المشروع المنفذ بالتعاون مع الجايكا، يأتي تقديرا لثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وفرص الاستثمار الواعدة في جميع المجالات، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على استمرار التعاون مع الهيئة اليابانية لدعم قطاع المشروعات الإنتاجية والصناعية في المحافظتين فضلا عن مشاركة الجهات مقدمي خدمات تطوير الأعمال أثناء التنفيذ، وذلك لتقديم الدعم الفني لأصحاب تلك المصانع؛ مما يمكنهم من الاستمرار في مشروعاتهم والتوسع فيها، بالإضافة إلى مساعدتهم على التصدير والوصول للأسواق العالمية.

 

 

تحسين إنتاجية وكفاءة المشروعات

وأشار الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن المشروع المنفذ بالتعاون مع الجايكا يهدف إلى تحسين إنتاجية وكفاءة المشروعات ضمن المرحلة الثانية من المشروع، والتي ستشمل تطوير ٢٠ من المشروعات الصناعية بشكل مبدئي، وذلك في القطاعات الغذائية بمحافظة المنيا وصناعات البلاستيك في مجمع مرغم بمحافظة الإسكندرية، حيث بدأت المرحلة الثانية بالفعل بتنظيم عدد من ورش العمل سواء لمقدمي الخدمات أو لأصحاب المشروعات. 

وأضاف عباس أنه جاري قيام عدد من الخبراء اليابانيين بزيارة المصانع المشاركة في المرحلة الثانية من المشروع لتقديم الاستشارات الفنية والحلول العملية لأصحاب هذه المشروعات، كما سيتم متابعتهم أولا بأول وعلى مدار الشهور القادمة لمساعدتهم على زيادة انتاجيتهم ووضع آليات تشغيل أكثر كفاءة.

يذكر أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع "تحسين تنافسية المشروعات من خلال خدمات تطوير الأعمال"، والمنفذ بالتعاون بين الجهاز وهيئة التعاون الدولي اليابانية – الجايكا JICA، والتي استهدفت التركيز على (١٤) مشروعا تم تقديم خدمات تطوير الأعمال إليها من خلال عدد من الاستشاريين اليابانيين والمصريين.

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باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات تنمية المشروعات جهاز تنمية المشروعات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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