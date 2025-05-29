توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات والهيئة المصرية للمعارض

وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و عصام النجار الوزير المفوض التجاري ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض اتفاقية تعاون بهدف مشاركة مصر كضيف شرف في الدورة العشرين من معرض الصين الدولي للمشروعات الصغيرة والمقامة في الفترة من 27- 30 يونيو 2025 بمدينة قوانغتشو / مقاطعة غوانغدونغ، حيث يتعاون الجهاز والهيئة في تنظيم ومشاركة 88 شركة وجهة رسمية لتمثيل مصر في هذا المعرض الدولي الهام.

ويأتى هذا في إطار جهود الدولة لتوفير مختلف أوجه الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية المتميزة بمختلف دول العالم.

التعرف على السوق الصيني واحتياجاته المتنوعة

وأوضح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن التعاون بين الجهاز والهيئة لتمثيل الجناح المصري (كضيف شرف) في المعرض يعد تتويجا لجهود الدولة المصرية وقيادتها السياسية في تقديم صورة جديدة ومتطورة للصناعة المصرية في واحدة من أكبر الدول الصناعية في العالم كما يتيح الفرصة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للتعرف على السوق الصيني واحتياجاته المتنوعة والعمل على إمكانية المساهمة في توفير بعضها بالإضافة إلى مساعدتهم على الاستفادة من الخبرات الصناعية المتاحة بالصين واستخدامها في تطوير خطوط الإنتاج والماكينات والاعتماد على التكنولوجيا الصناعية المتطورة للوصول لمنتج يتفق مع معايير الأسواق العالمية.

مساعدة أصحاب المشروعات على الوصول للأسواق العالمية والتصدير

وأضاف رحمي أن جهاز تنمية المشروعات قد شارك في ثلاث دورات سابقة للمعرض ويشارك في الدورة الحالية من المعرض بعدد متميز من العملاء مؤكدا على سعادته باهتمام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بزيادة أوجه التعاون مع جهاز تنمية المشروعات خاصة فيما يتعلق بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمعارض لمساعدة أصحاب المشروعات على الوصول للأسواق العالمية والتصدير وهو ما يتفق مع توجهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بشأن تطوير المنتج المصري وزيادة الصادرات.

معرض الصين الدولي

من جانبه، أكد الوزير عصام النجار الوزير المفوض التجاري ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض على أن مشاركة مصر في معرض الصين الدولي تأتي في إطار العلاقات المصرية الصينية المتنامية فى كافة المجالات من جهة، ودعمًا للدور الريادي الذي تقوم به منظومة العمل الحكومية ووزارة الاستثمار في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن الاتفاقية مع جهاز تنمية المشروعات للمشاركة في المعرض تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من هذا المحفل التسويقي الدولي الهام بمشاركة نحو 88 شركة وجهة رسمية مصرية.

وأضاف النجار أن اتفاقية التعاون الموقعة مع جهاز تنمية المشروعات شملت التنسيق مع الجانب الصيني لعقد لقاءات B2B بين الشركات المصرية والصينية خلال المعرض، حيث من المتوقع أن تساهم المشاركة المصرية في هذا المعرض في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين ودعم رواد الأعمال المصريين في النفاذ إلى الأسواق العالمية، مؤكدا على أن الاتفاقية تدعم جهود التنمية من خلال تبادل الخبرات وتوفير قواعد بيانات متكاملة تغطي قطاع المشروعات الصغيرة.



وأشاد الجانبان بالدور الهام الذي يقوم به مكتب التمثيل التجاري المصري بالصين برئاسة السيد الوزير المفوض التجاري خالد ميلاد - لإنجاح المشاركة المصرية في هذا المعرض الهام والتعريف بالشركات المصرية وفتح قنوات تواصل مع الشركات الصينية.



وحضر فاعليات التوقيع من جانب جهاز تنمية المشروعات السادة نواب الرئيس التنفيذي الدكتور رأفت عباس والأستاذ حاتم العشري ومن جانب الهيئة المصرية العامة للمعارض استاذ محمد عبد الواحد رئيس الإدارة المركزية للمعارض الخارجية والأستاذة دينا بكري مسئول ملف المعرض.



جدير بالذكر أن معرض الصين الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (CISMEF) يعد حدثا دوليا هاما يعقد سنويا وهو معرض دولي معتمد من المنظمة العالمية لصناعة المعارض (UFI) التى تحظى هيئة المعارض المصرية بعضويتها، وقد تم تنظيم 19 دورة من المعرض منذ اطلاقه فى عام ٢٠٠٤

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