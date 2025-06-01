تداول 14 ألف طن بضائع متنوعة و804 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 804 شاحنة و795 سيارة، وشملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 499 شاحنة و780 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 305 شاحنة و15 سيارة.

تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و804 شاحنة بموانئ البحر الأحمر



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس وبريدج بينما تغادر السفينة PELAGOS EXPRESS. فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهم عمان، القاهرة وPELAGOS EXPRESS وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس

كما شهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و270 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي اور، سينا وآيلة.كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة SEA WAVE2 علي متنها 330 سيارة بوزن 660 طن قادمة من ميناء جدة.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2915 راكب بموانيها.



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