تداول 100 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

كشف المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، والتي بلغت 11 سفينة، وتم تداول 100000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1063 شاحنة و525 سيارة.

تصدير 54 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى فيتنام



وشملت حركة الواردات 37000 طن بضائع، 566 شاحنة و500 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 63000 طن بضائع، 497 شاحنة و25 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة LV DAISY وعلى متنها 30000 ألف طن ألومنيوم قادم من الهند، كما يستقبل أيضا ثلاث سفن أخرى وهم عمان، القاهرة، وPELAGOS EXPRESS بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس.

ووصول 30 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا من الهند



واستقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2 وغادرت السفينة SEA PROSPECT علي متنها 54000 طن فوسفات تصدير إلى فيتنام كما غادرت ثلاث سفن وهم القاهرة، عمان وPELAGOS EXPRESS، كما شهد ميناء نويبع تداول 3900 طن بضائع و480 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي اور، سينا وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3490 راكبا بموانيها.

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