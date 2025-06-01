الأحد 01 يونيو 2025
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حوادث

إحالة عاطل للمحاكمة، ضبط متلبسا بارتداء نقاب بالهرم للتسول

محاكمة متهم، فيتو
محاكمة متهم، فيتو

أمرت النيابة العامة بإحالة عاطل للمحاكمة، بعد ضبطه متلبسا بارتداء نقاب في شوارع الهرم لممارسة أعمال التسول.

وكان المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالاشتباه في شخص يرتدي ملابس نسائية ونقاب ويتجول بطريقة مثيرة للريبة في أحد شوارع الدائرة.

يرتدي نقابا ويستجدي المارة

على الفور، انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وتمكنوا من ضبط المتهم، وتبين أنه عاطل في العقد الرابع من العمر، يرتدي نقابا ويستجدي المارة للحصول على المال.

 

وبمواجهته، اعترف المتهم تفصيليا بارتدائه النقاب عمدا لتضليل المواطنين، قائلا: "كنت بلبس النقاب علشان الناس تفتكرني ست وتديني فلوس.. الناس بتعطف على الستات أكتر، وعلشان محدش يعرف شخصيتي".

حرر محضر بالواقعة، وتم عرض المتهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأصدرت قرارها بحبسه، مع استمرار جهود البحث والتحري حول نشاطه.

 

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