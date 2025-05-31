وزير العمل يختتم زيارته إلى صربيا ويلتقي عمالا مصريين في مواقع عملهم

اختتم وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، زيارته إلى دولة صربيا، بزيارة إلى شركة اجروفيدا، وهي من أكبر شركات استقدام العمالة في دولة صربيا، وكان في استقبال الوزير، مدير الشركة فيليشيا ستاماتوفيتش.

كما زار الوزير جبران عمال مصريين في مواقع عملهم، وأكد لهم أنهم رسل بلادهم في الخارج، وأن قنوات التواصل مفتوحة معهم في كل الأوقات، موضحا أنه كان حريصا على اللقاء معهم والاطمئنان عليهم في إطار متابعة أحوال العمالة المصرية بالخارج.

وفي لقاء مع مدير الشركة أكد الوزير جاهزية الوزارة لتوفير الكوادر المصرية الماهرة والمدربة والتي تحتاجها الشركة مستقبلا، مستعرضا جهود وخطط التدريب والفحص المهني، والمهارات التي يمتلكها العامل المصري..من جانبه أشاد مدير الشركة بمستوى مهارة العامل المصري، مثمنا زيارة الوزير إلى التي تحمل العديد من الرسائل في تحفيز العمال على العمل والإنتاج.

خطة لاستقدام عمالة مصرية جديدة

كما أكد على أهمية المناقشات مع الوزير، والتي أسفرت عن وضع خطة لاستقدام عمالة مصرية جديدة خلال الفترة المقبلة وكان الوزير جبران قد بدأ زيارته أمس الجمعة إلى دولة صربيا

بحضور السفير باسل صلاح، سفير مصر في العاصمة بلجراد،و إبراهيم حمزة الشيخ، نائب السفير، وعقد خلالها اجتماعات مع وزيرة العمل، ووزير الداخلية،ورئيس غرفة التجارة والصناعة في دولة صربيا،ومدير هيئة التوظيف الوطني الصربية

تفاصيل فتح سوق العمل الصربي أمام العمالة المصرية

وذلك لتفعيل سُبل التعاون، وفتح سوق العمل الصربي أمام العمالة المصرية المُدربة،تماشيًا مع الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي شهد توقيعها – في يوليو الماضي - الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش،خاصة في مجال العمل والتوظيف

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