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ثقافة وفنون

التريلر الرسمي للموسم الثاني من مسلسل Gen V

مسلسل gen، فيتو
مسلسل gen، فيتو

أصدرت منصة prime التريلر الرسمي لأحدث مسلسلاتها Gen V، المقرر طرح أولى حلقاته بتاريخ 17 سبتمبر ٢٠٢٥.

ووصلت مدة التريلر الرسمي، لدقيقتين و٨ ثوان، تضمنت عددا من المشاهد القتالية والمثيرة من المسلسل.

 أول بوستر رسمي  للموسم الثاني

كما صدر أول بوستر رسمي  للموسم الثاني من مسلسل Gen V المرتقب.

وظهرت بطلة المسلسل جاز سنكلير، بمفردها علي بوستر مسلسل Gen V، وفي الخلفية حائط معلق عليه بوسترات لشخصيات مسلسل the boys، المشتق منه العمل.

 

مسلسل Gen V

وتحدث إيريك كريبك، منتج ومبتكر مسلسل Gen V، عن آخر تحديثات الموسم الثاني للمسلسل.

وقال إيريك أنه تم الانتهاء من مونتاج جميع حلقات الموسم الثاني من مسلسل  Gen V، وانه يجري حاليا العمل على الموسيقى، والصوت، والتأثيرات البصرية. 

كما يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على التريلر الأول للمسلسل، وسيتم الكشف عن موعد العرض والإعلان التشويقي قريبًا.

وقال إريك في تصريحات صحفية عن الموسم الثاني من  Gen V: "أعتقد أن هذا الموسم سيكون أفضل من الأول، وسيستحق الانتظار".

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Gen Gen V Gen مسلسل بطلة المسلسل جاز سنكلير

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الانتهاء من مونتاج حلقات الموسم الثاني من مسلسل Gen V

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