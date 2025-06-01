التريلر الرسمي للموسم الثاني من مسلسل Gen V

أصدرت منصة prime التريلر الرسمي لأحدث مسلسلاتها Gen V، المقرر طرح أولى حلقاته بتاريخ 17 سبتمبر ٢٠٢٥.

ووصلت مدة التريلر الرسمي، لدقيقتين و٨ ثوان، تضمنت عددا من المشاهد القتالية والمثيرة من المسلسل.

New year, new U. Gen V Season 2 is in session September 17. pic.twitter.com/gbe3QJeCRa — GEN V (@genv) June 1, 2025

أول بوستر رسمي للموسم الثاني

كما صدر أول بوستر رسمي للموسم الثاني من مسلسل Gen V المرتقب.

وظهرت بطلة المسلسل جاز سنكلير، بمفردها علي بوستر مسلسل Gen V، وفي الخلفية حائط معلق عليه بوسترات لشخصيات مسلسل the boys، المشتق منه العمل.

مسلسل Gen V

وتحدث إيريك كريبك، منتج ومبتكر مسلسل Gen V، عن آخر تحديثات الموسم الثاني للمسلسل.

وقال إيريك أنه تم الانتهاء من مونتاج جميع حلقات الموسم الثاني من مسلسل Gen V، وانه يجري حاليا العمل على الموسيقى، والصوت، والتأثيرات البصرية.

كما يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على التريلر الأول للمسلسل، وسيتم الكشف عن موعد العرض والإعلان التشويقي قريبًا.

وقال إريك في تصريحات صحفية عن الموسم الثاني من Gen V: "أعتقد أن هذا الموسم سيكون أفضل من الأول، وسيستحق الانتظار".

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