الانتهاء من مونتاج حلقات الموسم الثاني من مسلسل Gen V

تحدث إيريك كريبك، منتج ومبتكر مسلسل Gen V، عن أخر تحديثات الموسم الثاني للمسلسل.

وقال إيريك، انه تم الانتهاء من مونتاج جميه حلقات الموسم الثاني من مسلسل Gen V، وانه يجري حاليا العمل على الموسيقى، والصوت، والتأثيرات البصرية.

كما يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على التريلر الأول للمسلسل، وسيتم الكشف عن موعد العرض والإعلان التشويقي قريبًا.

وقال آريك في تصريحات صحفية عن الموسم الثاني من Gen V،:" أعتقد أن هذا الموسم سيكون أفضل من الأول، وسيستحق الانتظار".

كاتب مسلسل "GEN V" يكشف تفاصيل إنهاء شخصية تشانس بيدرومو بالموسم الثاني

فيما كشفت إيريك كريبك، أن صناع العمل اتفقوا على عدم استبدال الممثل تشانس بيردومو، في أحداث الموسم الثاني من مسلسل Gen V.

وقال إيريك كريبك،"لن نحاول استبداله لأنه لا يمكننا ذلك.. سنعرض وفاة الشخصية في المسلسل، وهذا الأمر ثقيل عاطفيًا، وصعب على فريق العمل، نحن فقط نحاول تكريم تشانس بيردومو بأفضل طريقة ممكنة".

وفاة الممثل تشانس بيردومو

وتوفي نجم مسلسل Gen V، بشكل مأساوي عن عمر يناهز 27 عامًا، في حادث اصطدام دراجته النارية بسيارة.

وشارك الممثل الراحل، قبل وفاته بأسبوع، صورة لدراجته في إحدى منشوراته، عبر حسابه علي موقع الصور والفيديوهات، “انستجرام".

فيما أكد وكيل الدعاية، للممثل بيدرومو، وفاة الممثل البريطاني الأمريكي، في بيان لمجلة فارايتي قائلا: “بقلوب مثقلة نشارك أخبار وفاة تشانس بيدرومو المفاجئة، نتيجة لحادث دراجة نارية، ونصحت السلطات بعدم تورط أي أفراد آخرين، لقد شعر بشغفه بالفنون وشهيته التي لا تشبع للحياة كل من عرفه، وسيستمر دفئه في أولئك الذين أحبهم، نطلب منكم احترام رغبة العائلة في الخصوصية، وهم يحزنون على فقدان ابنهم وشقيقهم الحبيب”.

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