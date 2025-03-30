الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الانتهاء من مونتاج حلقات الموسم الثاني من مسلسل Gen V

Gen V، فيتو
Gen V، فيتو

تحدث إيريك كريبك، منتج ومبتكر مسلسل Gen V، عن أخر تحديثات الموسم الثاني للمسلسل.

وقال إيريك، انه تم الانتهاء من مونتاج جميه حلقات الموسم الثاني من مسلسل  Gen V، وانه يجري حاليا العمل على الموسيقى، والصوت، والتأثيرات البصرية. 

كما يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على التريلر الأول للمسلسل، وسيتم الكشف عن موعد العرض والإعلان التشويقي قريبًا.

وقال آريك في تصريحات صحفية عن الموسم الثاني من  Gen V،:" أعتقد أن هذا الموسم سيكون أفضل من الأول، وسيستحق الانتظار".

كاتب مسلسل "GEN V" يكشف تفاصيل إنهاء شخصية تشانس بيدرومو بالموسم الثاني

فيما كشفت إيريك كريبك، أن صناع العمل اتفقوا على عدم استبدال الممثل تشانس بيردومو، في أحداث الموسم الثاني من مسلسل Gen V.

وقال إيريك كريبك،"لن نحاول استبداله لأنه لا يمكننا ذلك.. سنعرض وفاة الشخصية في المسلسل، وهذا الأمر ثقيل عاطفيًا، وصعب على فريق العمل، نحن فقط نحاول تكريم تشانس بيردومو بأفضل طريقة ممكنة".

Exclusive interview: Cast of 'GenV,' 'The Boys' spinoff series

وفاة الممثل تشانس بيردومو

وتوفي نجم مسلسل Gen V، بشكل مأساوي عن عمر يناهز 27 عامًا، في حادث اصطدام دراجته النارية بسيارة.

وشارك الممثل الراحل، قبل وفاته بأسبوع، صورة لدراجته في إحدى منشوراته، عبر حسابه علي موقع الصور والفيديوهات، “انستجرام".

وفاة الممثل الأمريكي الإنجليزي تشانس بيردومو عن عمر 27 عامًا.. إليكم السبب | مجلة سيدتي

فيما أكد وكيل الدعاية، للممثل بيدرومو، وفاة الممثل البريطاني الأمريكي، في بيان لمجلة فارايتي قائلا: “بقلوب مثقلة نشارك أخبار وفاة تشانس بيدرومو المفاجئة، نتيجة لحادث دراجة نارية، ونصحت السلطات بعدم تورط أي أفراد آخرين، لقد شعر بشغفه بالفنون وشهيته التي لا تشبع للحياة كل من عرفه، وسيستمر دفئه في أولئك الذين أحبهم، نطلب منكم احترام رغبة العائلة في الخصوصية، وهم يحزنون على فقدان ابنهم وشقيقهم الحبيب”.

مارفل تنشر صورا من كواليس مسلسل Daredevil: Born Again

نتفليكس تحتفل بانطلاق الموسم الثاني من مسلسل "الصفقة" قبل عرضه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Gen V مسلسل Gen V الموسم الثاني Gen V

مواد متعلقة

مارفل تنشر صورا من كواليس مسلسل Daredevil: Born Again

انتقادات حادة لميجان ماركل بسبب برنامج على نتفليكس

الأكثر قراءة

كولر يستفسر عن مصير صفقة زيزو والأهلي يحسمها

مركز الفلك الدولي ينشر أول صورة لهلال شوال في العالمين العربي والإسلامي

أخبار مصر: وفاة لاعبة كرة قدم بناد شهير، إغلاق محلات بلبن فى السعودية، مشاجرة بمطعم قصر المندي، منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة بأنجولا

حميدتي يعترف بانسحاب قواته من العاصمة الخرطوم

لن نفرق بين أحد، إيران تهدد بضرب "دييجو جارسيا" إذا تعرضت لهجوم أمريكي

جماعة الحوثي تستهدف مطار بن جوريون في تل أبيب بصاروخ بالستي

أمم افريقيا للناشئين، موعد مباراة مصر وجنوب افريقيا والقنوات الناقلة

اجتماع مرتقب لحسم مصير زيزو مع الزمالك

منوعات

المزيد

رئيسة منظمة خيرية تتهم الأمير هاري بالتنمر

بمشاركة الملك سلمان وولي العهد، صور ترصد احتفالات السعوديين بأول أيام عيد الفطر

مقتل شخص ودمار بالمكان، اصطدام طائرة بمنزل في مدينة أمريكية

جاء التوقيت الصيفي، أوروبا تقدم عقارب الساعة

المزيد

خدمات

المزيد

32 جنيهًا سعر كيلو الأرز اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

340 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب عيار 21 خلال مارس

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة في عيد الفطر 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام المرأة التي تشعر بألم الحيض لكنه لم يخرج قبل الغروب

معارك وغزوات، فتح عمورية وصرخة المرأة التي هزت عرش الروم

دار الإفتاء توضح معنى تبييت النية في الصيام وكيفيتها الصحيحة

المزيد
الجريدة الرسمية