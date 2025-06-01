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حوادث

طالب متهم بالشروع في قتل زميله بالأميرية: شتمني بأمي ألفاظ نابية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة الاميرية بحبس طالب متهم بالشروع في قتل آخر طعنا بسلاح أبيض بأحد شوارع منطقة الأميرية بعد مشادة كلامية بينهما 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وقال المتهم إن ثأرا قديما بينه وبين المجني عليه السبب في المشاجرة التي نشبت بينهما حيث اشتعلت نيرانها مرة اخري بينهما أثناء سير الأخير في الشارع.

وأضاف المتهم أن الفاظا نابية بالأم وراء طعنه المجني عليه، مشيرا إلى أنه كان في موقف دفاع عن والدته ولم يرض أن يسبها أحد.


إصابة شخص في مشاجرة بالأميرية

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول فيديو لمشاجرة بالأسلحة البيضاء وبالفحص تبين أنه بتاريخ 28 مايو الجارى تلقي قسم شرطة الأميرية بلاغا بحدوث مشاجرة بين طرف أول طالب، مقيم بدائرة القسم، وطرف ثان طالب "مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم"، مقيم بدائرة القسم، بسبب حدوث مُشادة كلامية إثر خلافات سابقة بينهما تعدى خلالها الأول على الثانى بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابته المشار إليها.


وتمكن رجال المباحث من ضبط مرتكب الواقعة، وبحوزته السلاح الأبيض "المستخدم فى ارتكاب الواقعة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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