الأحد 01 يونيو 2025
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حوادث

حجز 3 أشخاص بتهمة إدارة مصنع غير مرخص لتعديل شكمانات السيارات بالقطامية

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحجز 3 أشخاص لقيامهم بإدارة مصنع بدون ترخيص لتعديل الشكمانات الخاصة بالسيارات لتضخيم الصوت فى منطقة القطامية وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.

مصنع لتعديل شكمانات السيارات لتضخيم الصوت بالقطامية


أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص) بإدارة مصنع "بدون ترخيص"كائن بدائرة قسم شرطة القطامية  لتعديل الشكمانات الخاصة بالسيارات لتضخيم الصوت بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المُشار إليه، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم وعُثر بداخل المصنع على (عدد من قطع وأجزاء وإكسسوارات متنوعة "لشكمانات السيارات المُعدلة" – الأدوات المستخدمة فى التصنيع).

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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