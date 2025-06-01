الأحد 01 يونيو 2025
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حوادث

إجراء تحليل المخدرات لسائق سيارة تسبب في مصرع وإصابة 4 أشخاص بالمقطم

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة المقطم، بإجراء تحليل المخدرات لسائق سيارة ملاكي، اصطدم بسيارة أخرى ما أسفر عن مصرع سيدة وزوجها وإصابة ٢ آخرين فى أحد الشوارع بـمنطقة المقطم وذلك لبيان وجود تعاطي للمخدرات من عدمه.

حادث المقطم اليوم 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا من الأهالى بوقوع حادث تصادم سيارتين أعلى طريق بدائرة قسم شرطة المقطم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة والدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق، أسفر عن مصرع سيدة وزوجها وإصابة ٢ آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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