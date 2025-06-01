الأحد 01 يونيو 2025
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حوادث

تفريغ هواتف ومحادثات سيدتين بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء لزيادة المشاهدات

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

أمرت النيابة العامة بالقاهرة بتفريغ هواتف ومحادثات كتابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيدتين لقيامهما بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الاجتماعى؛ بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

جاء قرار النيابة لكشف ملابسات الواقعة.

سقوط سيدتين بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (سيدتين – لإحداهن معلومات جنائية) بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الأمن من ضبطهما، وبحوزتهما (2 هاتف محمول "يحتويان على مقاطع فيديو تؤكد نشاطهما الإجرامي")، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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