الأحد 01 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

محمد علاء يحاول القبض على ياسر جلال في هذا العمل

محمد علاء
محمد علاء

يشارك الفنان محمد علاء ضمن أحداث مسلسل للعدالة وجوه آخر الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، ويلعب محمد علاء شخصية ضابط شرطة يحاول القبض على ياسر جلال الذي يتهم في إحدى القضايا.

وكان الفنان ياسر جلال بدأ تصوير أول مشاهده في مسلسل للعدالة وجه آخر أمس، ومن المقرر أن تحصل أسرة العمل على إجازة من التصوير بداية من غد لبعد عيد الأضحى.

وتشهد أحداث مسلسل للعدالة وجه آخر جريمة قتل يتهم فيها ياسر جلال، ويبدأ في البحث عن دليل براءته بطرق كثيرة، وتقلب أحداث العمل رأسا على عقب بعد جريمة القتل.

ويشارك في مسلسل للعدالة وجوه آخر بجانب ياسر جلال كل من نوران ماجد، أروى جودة، ومحمد جميكا، ومن المقرر عرضه الفترة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل جودر 

وشارك الفنان ياسر جلال في سباق رمضان المبارك بمسلسل جودر الذي شارك فيه كل من نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي”، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.

وفي الموسم الثاني استمرت  معاناة جودر، حيث تم حبسه في مكان يبدو أنه كان يعمل به واستمرت المؤامرات التي تحاك ضده وواصل الشمعيين جهودهم لاستخدام جودر للوصول للكنوز كما ظهر شخصيات ومخلوقات جديدة غير التي قابلها جودر في الموسم الأول واستمر تواصله مع “عبد العزيز مخيون”.

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محمد علاء ياسر جلال للعدالة وجة آخر اخبار الفن

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