تجديد حبس عاطلين متهمين بالنصب بدعوى إخراج الجن من أجساد الضحايا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطلين متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتهما على إخراج الجن وجلب الحبيب بمنطقة مدينة نصر 15 يوما علي ذمة التحقيق.

وقال المتهمان، إن معظم ضحاياهما من السيدات اللاتي يردن الإنجاب أو الزواج من شخص معين.

وأضاف المتهمان أنهما كانا يتقاضيان مبلغ 20 ألف جنيه مقابل تقديم خدماتهما الوهمية لضحاياهم وإعطائهم مواد مصنوعة من حبة البركة والمستكة كعلاج.

رصدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام شخصين "لهما معلومات جنائية مسجلة"، ويقيمان بدائرة مركز شرطة ناصر ببني سويف، بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال زعمهما القدرة على العلاج الروحاني، وممارسة أعمال الدجل والشعوذة مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهما الإجرامي بمواقع التواصل الاجتماعي



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وعثر بحوزتهما على الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل، و2 هاتف محمول بفحصهما فنيًا تبيّن احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بنشاطهما الإجرامي للنصب على المواطنين والحصول على أموالهم، لرغبتهما في التربح السريع.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.