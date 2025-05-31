السبت 31 مايو 2025
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أخبار مصر

وزير التعليم يبحث مع اليونيسف خطط تدريب المعلمين على المناهج المطورة

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
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التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع شيراز شاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة اليونيسف، وذلك بهدف وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس لضمان جودة التدريبات وتمكين المعلمين من التدريس الأمثل للمناهج الجديدة.

تدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس

وشهد اللقاء التأكيد على الإسراع في وتيرة وضع البرامج الخاصة بتدريب المعلمين تمهيدا لتنفيذها، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف التزام وزارة التربية والتعليم بالاستفادة من كافة الخبرات الدولية في تحسين جودة التعليم بالمدارس الحكومية وتطوير قدرات المعلمين بما يعود على تمكين أبنائنا الطلاب وتوفير أفضل السبل للتحصيل الدراسي لهم.

والتقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنيـ مع فريق من شركة "جوجل" العالمية ومنظمة "يونيسف" مصر، وذلك لبحث تعزيز دمج التكنولوجيا في تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، في إطار زيارته للمملكة المتحدة.

التحول الشامل في المنظومة التعليمية

وشهد اللقاء، الذي تضمن مشاركة عدد من ممثلي شركة جوجل العالمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحث تعزيز آليات التعاون في استخدام النماذج الناجحة في دمج التكنولوجيا في التعليم وتخفيف العبء عن المعلمين وتوفير الوقت من خلال الاستغلال الأمثل للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى متابعة الأداء الأكاديمي للطلاب على المستوى القومي والاستخدام الذكي للموارد البشرية في متابعة الأداء وقياس حجم التحول الشامل في المنظومة التعليمية.

وأكد محمد عبد اللطيف، خلال اللقاء، حرصه على الاستفادة من كافة الخبرات العالمية في تطوير المنظومة التعليمية وتطبيق أفضل المعايير الدولية لقياس الأداء سواء فيما يتعلق بالطلاب أو المعلمين، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم تستهدف تقديم أفضل وسائل وبرامج تدريبية للمعلمين لبناء قدراتهم ودعم متابعة جودة التدريبات بما سينعكس على مهاراتهم.

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