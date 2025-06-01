الأحد 01 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

للمرة الأولى، تامر حسني يغني ملكة جمال الكون لايف مع الشامي بحفل دبي

تآمر حسني والشامي،
تآمر حسني والشامي، فيتو

أحيا تامر حسني حفلا غنائيا في دبي وسط حضور جماهيري وذلك بعد احتفاله بالعرض الخاص لفيلم ريستارت هناك.

حفل تامر حسني في دبي 

وفاجأ نجوم فيلم ريستارت عصام السقا ومحمد ثروت وباسم سمرة  تامر حسني وصعدوا إلى مسرح حفله بدبي ورقصوا علي أنغام أغنية المقص والتي قدمها تامر مع رضا البحراوي. 

كما غنى تامر حسني مع المطرب الشامي للمرة الأولى أغنية ملكة جمال الكون بطريقة الايف وسط تفاعل كبير من الحضور.

 

وكان قد طرح النجم تامر حسني الجمهور، أحدث أغانيه “حبيبي تقلان”، من ألبومه الجديد لينا معاد، وذلك على موقع الفيديوهات يوتيوب.  

 

وقال تامر حسني عن ألبومه الجديد "لينا معاد": إن أغانيه تم تصويرها بطريقة جديدة وهي على حسب مود الأغنية نفسها، مشيرا إلى أن كل أغنية تم تصويرها في أكثر من لوكيشن لتكون الأغاني ‏Mood Music Video.

وكان الفنان تامر حسني، قد نجح في السيطرة على تريند اليوتيوب طوال الأسبوع الماضي، وذلك بأغنية “ملكة جمال الكون”، الذي شارك في غنائها مع مؤدي الراب السوري الشامي.

وحققت أغنية “ملكة جمال الكون”، ما يقرب من 11 مليون مشاهدة، في أقل من 5 أيام بعد طرحها عبر منصة اليوتيوب. 

أما أغنية “المقص”، الذي شارك في غنائها مع المطرب الشعبي رضا البحراوي"، الذي شارك في غنائها بفيلم ريستارت، وصلت مشاهدتها لـ 9 ملايين ونصف مشاهدة في أقل من أسبوع واحد. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حفل تامر حسني فق دبي تامر حسني حفل تامر حسني

الأكثر قراءة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وانتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة إنتر ميلان وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

احتراق 33 محلا وخسائر بملايين الجنيهات وحالات اختناق حصيلة حريق المرج

شروط عمرو الدجوي للتصالح مع بنات عمته في جلسة تفاوض

بسبب قطعة أرض، مقتل وإصابة 4 أشخاص والقبض على 13 في مشاجرة بسوهاج

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من أمطار على هذه المناطق

قرار عاجل من مدرب الزمالك قبل مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر

نقل دونجا إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة الزمالك وفاركو

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 - 6 - 2025

أسعار الذهب فى مصر بختام التعاملات اليوم السبت 31 - 5 - 2025

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 31 مايو 2025

سعر كيلو الأرز فى السوبر ماركت اليوم السبت 31/ 5/ 2025

المزيد

انفوجراف

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجامعي الجديد 2025/2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 1 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 1 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 1 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية