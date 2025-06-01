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ثقافة وفنون

المشروع X لكريم عبد العزيز يحقق 40 مليون جنيه منذ بداية عرضه

المشروع x، فيتو
المشروع x، فيتو

 حقق فيلم المشروع x بطولة النجم كريم عبد العزيز والفنانة ياسمين صبري، 40 مليون جنيه منذ بداية عرضه، بدور العرض السينمائية المصرية، ليشعل منافسة موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2025. 

 

فيلم المشروع X

 يُعد فيلم المشروع X أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

 

أبطال فيلم المشروع X

 فيلم المشروع X من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.

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